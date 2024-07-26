Borsa İstanbul'da Teknik Sinyal Değişiklikleri, Hangi Hisseler Dikkat Çekiyor?

Son dönemde Borsa İstanbul'da teknik sinyaller, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 25 Temmuz 2024 verilerine göre, BIST 100 endeksinde 38 hisse senedinde önemli teknik sinyallerde değişim gözlendi. Bu değişimler, yatırımcıların alım-satım kararlarını yönlendirmede kritik rol oynayan RSI, MACD ve hareketli ortalamalar gibi teknik analiz araçları kullanılarak tespit edildi. Teknik sinyaller, piyasanın gelecekteki hareketleri hakkında ipuçları sunarken, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmeleri için önemli fırsatlar oluşturuyor.

BIST 100’de Teknik Sinyallerde Değişim Gözlenen Hisseler

Agrotech Teknoloji (#AGROT): RSI göstergesi satış sinyali verdi.

Akbank (#AKBNK): 5 günlük hareketli ortalama aşağı yönlü kesildi.

Akfen GMYO (#AKFGY): İşlem hacmi üç gündür artış gösteriyor.

Aksa (#AKSA): RSI satış sinyali verdi ve 5 günlük hareketli ortalama aşağı kesildi.

ARD Bilişim Teknolojileri (#ARDYZ): Son bir haftalık dip seviyesinde.

Bosch Fren Sistemleri (#BFREN): Düşüş trendine girdi.

1000 Yatırımlar Hol. (#BINHO): 5 günlük hareketli ortalama aşağı kesildi.

Doğuş Otomotiv (#DOAS): MACD satış sinyali verdi ve düşüş trendine girdi.

Eczacıbaşı İlaç (#ECILC): Son bir haftalık dip seviyesinde.

Emlak Konut GMYO (#EKGYO): 5 günlük hareketli ortalama yukarı kesildi.

Ereğli Demir Çelik (#EREGL): 5 günlük hareketli ortalama aşağı kesildi.

Ford Otosan (#FROTO): Son bir aylık dip seviyesinde.

Göltaş Çimento (#GOLTS): 5 günlük hareketli ortalama yukarı kesildi.

Gübre Fabrik. (#GUBRF): 5 günlük hareketli ortalama yukarı kesildi.

İş Y. Men. Değ. (#ISMEN): Son bir haftalık dip seviyesinde ve MACD satış sinyali verdi.

Koç Holding (#KCHOL): 5 günlük hareketli ortalama aşağı kesildi.

Kaleseramik (#KLSER): Son bir haftalık dip seviyesinde.

Koza Madencilik (#KOZAA): Güçlü yükseliş trendinde.

Koza Altın (#KOZAL): 5 günlük hareketli ortalama yukarı kesildi.

Limak Doğu Anadolu (#LMKDC): Güçlü yükseliş trendinde.

Migros Ticaret (#MGROS): Güçlü yükseliş trendinde.

Otokar (#OTKAR): 5 günlük hareketli ortalama aşağı kesildi.

Peker GMYO (#PEKGY): Son bir aylık dip seviyesinde.

Sabancı Holding (#SAHOL): 5 günlük hareketli ortalama aşağı kesildi.

Şekerbank (#SKBNK): 5 günlük hareketli ortalama yukarı kesildi.

Turkcell (#TCELL): MACD satış sinyali verdi.

Teknosa İç ve Dış Ticaret (#TKNSA): Son bir haftalık dip seviyesinde.

Tümosan Motor ve Traktör (#TMSN): 5 günlük hareketli ortalama aşağı kesildi.

Tofaş Oto. Fab. (#TOASO): Son bir aylık dip seviyesinde.

T.S.K.B. (#TSKB): MACD satış sinyali verdi.

Türk Telekom (#TTKOM): 5 günlük hareketli ortalama aşağı kesildi ve düşüş trendine girdi.

Türk Traktör (#TTRAK): Son bir aylık dip seviyesinde.

Tukaş (#TUKAS): 5 günlük hareketli ortalama yukarı kesildi.

Ülker Bisküvi (#ULKER): 5 günlük hareketli ortalama aşağı kesildi.

Vakıflar Bankası (#VAKBN): MACD satış sinyali verdi.

Vestel Beyaz Eşya (#VESBE): 5 günlük hareketli ortalama aşağı kesildi.

Yeo Teknoloji Enerji (#YEOTK): 5 günlük hareketli ortalama aşağı kesildi.

Yapı ve Kredi Bank. (#YKBNK): Son bir aylık dip seviyesinde.

Yatırımcıların Dikkat Etmesi Gerekenler

Teknik sinyallerin yanı sıra, yatırımcıların şirketlerin temel verilerini de göz önünde bulundurmaları önemlidir. RSI, MACD ve hareketli ortalamalar gibi göstergeler, alım-satım kararlarını yönlendirmede faydalı olsa da, kapsamlı bir analiz yapmak gereklidir. Yatırımcılar, teknik sinyallerin yanı sıra şirketlerin finansal durumlarını, sektörel gelişmeleri ve ekonomik göstergeleri dikkate alarak daha bilinçli kararlar verebilirler.

Bu veriler, fiyat hareketlerine göre oluşturulmuştur ve piyasaların gelecekteki hareketleri hakkında ipuçları sunar. Ancak, her yatırımcının kendi risk profilini ve yatırım hedeflerini göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerektiği unutulmamalıdır.