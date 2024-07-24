Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program’ın (OVP) Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla güncelleneceğini ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam edileceğini açıkladı. Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayarak, ekonomik programın temel çerçevesinin ve politikasının değişmeyeceğini, ancak dünyada ve Türkiye’deki gelişmelerin dikkate alınarak güncellemeler yapılacağını belirtti.

Yılmaz, OVP’nin temel hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu ve bu hedefin güçlü bir şekilde korunduğunu vurguladı. "Geçen yıl ilan ettiğimiz ana çerçeveye bağlıyız. Özellikle enflasyonu düşürme temel hedefi güçlü bir şekilde korunuyor. Ama tabi bu arada dünyada, Türkiye'de gelişmeler oldu, değişmeler oldu. Bunları dikkate alarak Orta Vadeli Program'ı güncellemiş olacağız. Özellikle makroekonomik çerçeve güncellenecek, rakamlar dünyadaki, Türkiye'deki gerçekleşmelere, projeksiyonlara bağlı olarak... Yapısal reform bölümümüzde gerçekleşmeler var, devam edecekler var. Belki ilaveler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cevdet Yılmaz, OVP güncelleme sürecinin katılımcı bir şekilde yapılacağını ve tüm ilgili taraflarla görüşmeler gerçekleştirileceğini ifade etti. "Bütün bakanlarımız kendi alanlarında; ilgililerle, STK'lerle, meslek kuruluşlarıyla, bu konuda fikri olan kesimlerle görüşmelerini yapacaklar. Sonbaharda, eylülde Cumhurbaşkanımızın onayıyla Orta Vadeli Program'ı güncellemiş olacağız. Kararlı bir şekilde de uygulamaya devam edeceğiz. Ana çerçeve değişmiyor. Değişen şartlara göre güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Kanun gereği eylülün ilk haftasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Orta Vadeli Program, Türkiye'nin ekonomik politikalarını ve hedeflerini belirleyen önemli bir belge olarak biliniyor. Bu program, ekonomik büyüme, istihdam, enflasyon ve cari açık gibi makroekonomik göstergeleri düzenli olarak gözden geçirmekte ve güncellemektedir. OVP’nin güncellenmesi, hükümetin ekonomik politikalarını ve stratejilerini mevcut şartlara uygun hale getirme sürecinin bir parçasıdır.

Yılmaz, ekonomideki yapısal reformlara da değindi. "Yapısal reform bölümümüzde gerçekleşmeler var, devam edecekler var. Belki ilaveler olacak. Bu reformlar, ekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma için kritik öneme sahip." dedi. Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşması için yapısal reformların hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Yılmaz, bu süreçte tüm paydaşların katkılarını alarak daha kapsayıcı ve etkili politikalar geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yılmaz’ın açıklamaları, Türkiye’nin ekonomik politikalarını daha da güçlendirmek ve ekonomik hedeflerine ulaşmak için attığı adımları göstermektedir. Özellikle enflasyonla mücadele konusunda kararlılık vurgusu, hükümetin bu konuda ciddi önlemler almaya devam edeceğini göstermektedir. Enflasyonun düşürülmesi, ekonomik istikrarın sağlanması ve vatandaşların refah seviyesinin artırılması için kritik öneme sahiptir.

Türkiye, son yıllarda yaşanan küresel ekonomik dalgalanmalara ve iç dinamiklerdeki değişimlere rağmen, ekonomik büyüme ve istikrarı koruma çabalarını sürdürmektedir. Orta Vadeli Program’ın güncellenmesi, bu çabaların bir parçası olarak görülmektedir. Hükümetin, ekonomik hedeflere ulaşmak için attığı bu adımlar, Türkiye’nin gelecekteki ekonomik performansı üzerinde olumlu etkiler yaratmayı hedeflemektedir.

Cevdet Yılmaz’ın bu açıklamaları, ekonomik politikalara olan güveni artırma ve yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan ilgisini canlı tutma amacı taşımaktadır. OVP’nin güncellenmesi, ekonomik politikaların daha şeffaf ve öngörülebilir olmasını sağlayacak, bu da piyasalarda güven ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, Türkiye’nin Orta Vadeli Programı Eylül ayında güncellenerek, mevcut ekonomik şartlara uyumlu hale getirilecek ve ekonomik hedeflere ulaşma konusunda kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir. Bu süreçte, ekonomik istikrarı koruma ve vatandaşların refahını artırma amacıyla yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele ön planda tutulacaktır.