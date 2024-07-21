Ada'da Barışın Yolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e Uyarı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinliklerde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'e önemli uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın akıl almaz açıklamalarına karşı Miçotakis'le görüştüm ve 'Sataşma yapma' dedim" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs'ta Anlamlı Etkinlikler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenleri, geniş katılımla ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Lefkoşa'da düzenlenen törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Törenlerde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Atatürk Anıtı'nı ziyaret eden liderler, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudular ve anıta çelenk bıraktılar.

Erdoğan'dan Güçlü Mesajlar

Törende yaptığı konuşmada Erdoğan, Yunanistan'ın Kıbrıs konusundaki tutumunu eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim, 'Düşünmüyorum' dedi. Ancak, son derece sorumsuz adımlar atılıyor."

Federal Çözüm Mümkün Değil

Erdoğan, Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inandıklarını belirterek, "Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz" dedi. Bu açıklamalar, Kıbrıs sorununa yönelik Türkiye'nin net tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

Miçotakis ve Dendias'ın Açıklamaları

Erdoğan'ın konuşmasında özellikle Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarına vurgu yapıldı. Dendias'ın son dönemdeki açıklamaları Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi artırırken, Erdoğan'ın Miçotakis'le yaptığı görüşmede bu konunun ele alındığı belirtildi. Erdoğan, Miçotakis'e doğrudan "Sataşma yapma" dediğini ve Miçotakis'in bu uyarıyı dikkate aldığını ifade etti.

Kıbrıs'ta Barış ve İstikrar

Törende yapılan konuşmalarda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine ve Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış ve istikrarı sağlama konusundaki kararlılığına dikkat çekildi. Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Türkiye'nin Kıbrıs Politikası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs politikası hakkında da önemli mesajlar verdi. Federal bir çözümün mümkün olmadığını belirten Erdoğan, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm modelinin üzerinde durduklarını ifade etti. Erdoğan, "Kıbrıs'ta kalıcı barış ve istikrar için iki devletli çözüm en uygun modeldir" dedi.

Kıbrıs Sorununun Geleceği

Erdoğan'ın açıklamaları, Kıbrıs sorununun geleceğine dair önemli ipuçları taşıyor. Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm konusundaki kararlılığı, uluslararası arenada da dikkatle izleniyor. Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu belirterek, "Barış ve istikrar için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.