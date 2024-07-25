BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı: Piyasalarda Hareketlilik Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kaybederek 10.991,57 puandan tamamladı. Gün boyunca dalgalı bir seyir izleyen endeks, önceki kapanışına göre 97,96 puan geriledi. Toplam işlem hacmi ise 101 milyar lira olarak gerçekleşti.

Günün İlk Yarısında Düşüş Eğilimi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek 11.046,99 puana düştü. Toplam işlem hacmi 43 milyar lira olarak gerçekleşirken, bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Gün içinde en çok kazandıran sektör yüzde 3,33 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 1,35 ile iletişim sektörü oldu.

Küresel Piyasalar ve Diğer Borsalar

Küresel piyasalarda da hareketlilik devam ediyor. ABD'deki şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalması nedeniyle New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 0,06, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir izlendi. Londra FTSE 100 endeksi yüzde 0,38, Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,31 gerilerken, Frankfurt DAX 40 endeksi yüzde 0,82 ve Milano MIB 30 endeksi yüzde 0,07 arttı. Asya pay piyasalarında ise genel olarak düşüş eğilimi hakim oldu.

Döviz ve Emtia Piyasaları

İstanbul serbest piyasada döviz kurları da gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Dolar güne 32,8340 liradan, euro ise 35,6210 liradan başladı. Gün sonunda dolar 32,8496 lira, euro ise 35,6933 liradan işlem gördü. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 2.417 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,37 artışla 81,2 dolardan işlem gördü.

BIST 100 Endeksindeki Değişimler

BIST 100 endeksinin günü düşüşle kapatması, yatırımcıların dikkatini çekti. Endeks, gün içinde yaşanan dalgalanmalar sonucunda yüzde 0,88 oranında değer kaybetti. Bu düşüş, küresel piyasalardaki olumsuz havadan da etkilenmiş olabilir. Özellikle ABD'deki şirket karlılıklarının beklentileri karşılamaması, dünya genelinde borsaların değer kaybetmesine neden oldu.

Bankacılık ve holding sektörlerindeki düşüşler, endeksin genel performansını olumsuz etkiledi. Bunun yanı sıra, inşaat sektöründeki yüzde 3,33 oranındaki artış, endeksin daha fazla değer kaybetmesini engelledi. İletişim sektörü ise yüzde 1,35 oranında değer kaybederek en çok gerileyen sektör oldu.

Gelecek Beklentileri ve Yatırımcıların Dikkat Etmesi Gerekenler

Küresel piyasaların yanı sıra, Türkiye'deki ekonomik gelişmeler de BIST 100 endeksinin performansını etkilemeye devam edecek. Yatırımcıların, döviz kurları ve emtia fiyatlarındaki değişimleri yakından takip etmeleri önem arz ediyor. Özellikle dolar ve euro kurlarındaki hareketlilik, Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin değerini doğrudan etkileyebilir.

Altın ve petrol fiyatlarındaki artışlar, emtia piyasalarına yatırım yapanlar için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Altının ons fiyatının yüzde 0,6 artışla 2.417 dolara yükselmesi, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekiyor. Benzer şekilde, Brent petrolün varil fiyatındaki yüzde 0,37'lik artış da enerji piyasalarında olumlu bir hava estiriyor.

Sonuç olarak, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,88 düşüşle kapatırken, döviz ve emtia piyasalarında da hareketlilik devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasadaki dinamikler, önümüzdeki günlerde borsanın seyrini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alacak.