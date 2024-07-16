Senatör J.D. Vance, Ukrayna'ya Yönelik Politikası Tartışma Yaratıyor

Trump'ın başkan yardımcısı adayı olarak ilan edilen Senatör J.D. Vance'ın Ukrayna'ya yönelik politikaları, ABD dış politikasıyla çelişiyor.

Senatör J.D. Vance, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki görüşleriyle biliniyor. Quincy'de yaptığı bir konuşmada Ukrayna'daki savaşı desteklememenin Amerikan çıkarlarına daha uygun olacağını savunmuştu.

Vance, Nisan ayında Senato'nun Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini onaylamasına şiddetle karşı çıkmış ve Amerika'nın dış politikasını sorgulamıştı. Irak'a asker olarak gönderildiği deneyimine atıfla, ülkenin dış politika kurulumunu eleştirmişti.

ABD'nin Ukrayna politikasını sık sık eleştiren Vance, Biden yönetimini ve ABD silah lobisini hedef almıştı. New York Times'daki bir makalesinde, Amerikan endüstrisinin yabancı savaşlara ürün gönderme isteğini eleştirmiş ve Amerikan endüstrisinin yeniden yapılanmasının gerekliliğini vurgulamıştı.

Trump'ın genç başkan yardımcısı adayı olarak, CNN'deki bir programda müzakerelerin tek çıkış yol olduğunu belirtmiş ve Ukrayna'nın artık bir ülke olarak işlevini yitirdiğini iddia etmişti. Amerikan liderliğinin, savaşa son vermek için adım atması gerektiğini savunmuştu.

Geçtiğimiz Aralık ayında, Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'yi ABD ziyareti sırasında eleştirmiş ve ABD Kongresi üyelerini Rusya'ya yardım etmekle suçlamıştı. Vance'e göre, milli sınırlarını korumak isteyen herkes Putin'in kuklası olarak görülmekteydi.