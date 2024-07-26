MGK'dan 9 Maddelik Bildiri, Suriye ve Diğer Kritik Bölgelerde Güvenlik Önlemleri

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki aylık aranın ardından Beştepe'de toplandı. Toplantı, 2 saat 45 dakika sürdü ve ardından 9 maddelik bir bildiri yayımlandı. Bildiride, Suriye topraklarının terörden arındırılmasının öncelikle Suriye'nin menfaatlerini ve bekasını teminat altına alacağı vurgulandı.

MGK'nın 25 Temmuz 2024 tarihli toplantısında alınan kararlar ve yapılan değerlendirmeler şu şekilde:

Terörle Mücadelede Kararlılık:

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunuldu. Milli birlik ve beraberliğe yönelik tehditlere karşı sürdürülen operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

FETÖ ile Mücadele:

15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ ile mücadelede gelinen aşama değerlendirildi. Türkiye'ye hasım odakların güdümünde her türlü menfur eyleme tevessül eden ve mağduriyet kisvesiyle kendini aklamaya çalışan terör örgütünün tamamen çökertilmesine yönelik kararlılık yinelendi.

Suriye'nin Toprak Bütünlüğü ve Güvenliği:

Terörle mücadelede artan çabaların, bölge ülkelerinin samimi iş birliğiyle komşularımız Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve refahına kalıcı katkıda bulunacağı vurgulandı. Suriye'de toplumsal mutabakata ulaşılması için desteğin süreceği belirtildi. Suriye topraklarının terörden arındırılmasının, Suriye'nin menfaatlerini ve bekasını teminat altına alacağı ifade edildi.

İsrail'in Hukuksuz Eylemleri:

İsrail yönetiminin gerçekleştirdiği katliamlarla hiçbir hukuk kuralı ve insani değerle ilişkisinin kalmadığı belirtildi. Uluslararası toplumun artan tepkisine rağmen süren bu eylemlerin gecikmeksizin durdurulması gerektiği, aksi halde bölgede şiddet sarmalının tetiklenebileceği uyarısında bulunuldu.

Kıbrıs Meselesi:

Türkiye'nin uluslararası antlaşmalar çerçevesinde ve garantör ülke sıfatıyla gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı'nın, Ada'da barış, huzur ve güven ortamını sağladığı vurgulandı. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde iki devletli çözüm esasına göre hareket edileceği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için kararlı tutumun süreceği belirtildi.

Ege ve Akdeniz'de Diyalog:

Ege ve Akdeniz'deki meselelerde diyaloğa öncelik verileceği, ancak hak ve menfaatlerin korunmasında tavizsiz bir tutum sergileneceği ifade edildi.

Ukrayna'daki Savaş:

Ukrayna'daki savaşın daha fazla tırmanmadan adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için çok taraflı samimi çabaların artırılması gerektiği belirtildi. Diplomatik çabaların devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Afrika Ülkeleri ile İlişkiler:

Somali, Libya, Sudan ve Nijer başta olmak üzere Afrika ülkeleri ile uzun vadeli ilişkilerin geliştirildiği ve Türkiye'nin, güven ve istikrarın sağlanmasında sorumluluklarını yerine getirerek Afrika halklarının huzur ve refahına katkıda bulunmaya devam edeceği ifade edildi.

Uluslararası Güvenlik ve İstikrar:

Türkiye'nin uluslararası arenada güven ve istikrarın sağlanmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacak her türlü çabanın destekleneceği vurgulandı.