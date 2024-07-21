Küresel Teknoloji Kesintisi, Microsoft'un Sistem Sorunu Dünya Genelinde Hizmetleri Aksattı

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’un sistemlerinde yaşanan arıza, dünya genelinde birçok sektörde aksamalara yol açtı. Havalimanlarından bankalara, hastanelerden medya kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede internet hizmetlerinde kesintiler meydana geldi.

Dünya genelinde internet sistemlerinde yeni bir sorun ortaya çıktı. Microsoft’un sistemlerinde yaşanan bu arıza, küresel ölçekte hizmetlerin durmasına neden oldu. Havalimanları, bankalar, hastaneler gibi kritik sektörler, internet üzerinden sundukları hizmetlerde ciddi aksaklıklar yaşadı.

Küresel Etki: Havacılık, Sağlık ve Medya Sektörlerinde Büyük Kesinti

Bu arıza, İngiltere'nin önemli haber kanallarından Sky News'in yayınlarında kesintilere neden oldu. Küresel teknoloji kesintisi; İspanyol havaalanları, Türk Hava Yolları, Avustralya medyası ve bankaları da dahil olmak üzere birçok ülkeyi etkiledi. Frontier Airlines, Allegiant ve SunCountry, operasyonlarının etkilendiğini duyuran havayolu şirketleri arasında yer aldı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar olduğunu belirtti. İngiltere’nin sağlık rezervasyon sistemi de bu kesintiden nasibini aldı ve yetkililer, sistemde aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

İngiltere'nin Edinburgh havalimanında yolcular, otomatik biniş kartı tarayıcılarını kullanamıyor ve kontroller elle yapılıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bilgisayar sunucularındaki küresel arızanın hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkilediği belirtildi.

Microsoft'tan Açıklama: Sorunun Farkındayız

Bilgi teknoloji firması CrowdStrike, Microsoft’un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarların mavi ekran verdiği görüldü.

Birçok şirket, uygulama ve hizmetlerini oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için Microsoft’un bulut hizmeti Azure’u kullanıyor. Bu nedenle, Azure’da yaşanan en ufak bir arıza bile dünya genelinde birçok şirketi olumsuz etkiliyor.

Microsoft, hizmet kesintilerinin ardından “hafifletici önlemler” aldığını açıkladı. Şirket, sosyal medya platformu X’te yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi: "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken, hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Bu olayı en yüksek öncelik ve acil bir şekilde ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan Microsoft 365 uygulamaları için çözüm üretmeye devam ediyoruz."

CrowdStrike Güncellemesi ve Mavi Ekran Sorunu

Microsoft ayrıca, çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini etkileyen bir sorunu araştırdığını belirtti. Dünya genelinde yaşanan mavi ekran sorunlarının, Microsoft’un CrowdStrike güncellemesinden kaynaklandığı ifade edildi. Dün geceden itibaren Türkiye'de onlarca site, CrowdStrike güncellemesine takıldı ve birçok web sitesi çöktü.

CrowdStrike, 2011 yılında kurulan ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirkettir. Bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlıyor. Özellikle "Falcon" platformu ile tanınan CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanıyor ve siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunuyor.

Sosyal Medyada Yankılar

Microsoft’un dünya genelindeki büyük kesintisi sosyal medyada da geniş yankı buldu. Sorundan etkilenen kullanıcılar, çeşitli paylaşımlar yapmaya başladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Microsoft CrowdStrike kesintisi Hindistan’daki çoğu havaalanının kapanmasına neden oldu. Bugün ilk elle yazılmış biniş kartımı aldım." diyerek, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.