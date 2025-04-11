Antalya Diplomasi Zirvesinde Liderler Arası Stratejik Temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında çok sayıda ülkenin lideriyle kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Bölgesel iş birliği, ekonomik ilişkiler, barış süreçleri ve diplomatik normalleşme gündeminin öne çıktığı temaslar, Türkiye'nin uluslararası etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Aliyev’le Güney Kafkasya ve Enerji Masaya Yatırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk teması, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile oldu. Görüşme, Erdoğan’ın kaldığı otelde basına kapalı olarak gerçekleşti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostane ilişkiler, enerji ve savunma sanayisi gibi stratejik alanlarda yürütülen iş birliğiyle daha da güçleniyor.

Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinin umut verici bir noktaya geldiğini ve Türkiye’nin bu süreçte Azerbaycan’ı desteklediğini belirtti. Ayrıca, Güney Kafkasya’daki barışın kalıcı hale gelmesinde Azerbaycan’ın kilit rol oynadığına vurgu yaptı. Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme sürecine dair dikkatli adımlar attığını da yineledi.

Karadağ İle Ekonomik Hedefler Ön Planda

Erdoğan’ın ikinci görüşmesi Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile gerçekleşti. Görüşmede, Türkiye ile Karadağ arasında hem diplomatik hem de ekonomik ilişkilerin geleceği konuşuldu. Erdoğan, özellikle ticaret hacminin artırılmasına yönelik hedeflerin altını çizdi.

İki ülke arasındaki karşılıklı yatırım ortamını geliştirmek ve ikili projeleri hızlandırmak amacıyla yeni adımlar atılması gerektiği konusunda mutabakata varıldı. Erdoğan, Balkanlar’da barış ve istikrarın önemine de dikkat çekerek Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetini ifade etti.

Kosova ile Siyasi Diyalog Derinleşiyor

Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde yapılan bir diğer önemli görüşme de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile gerçekleştirildi. Erdoğan ve Osmani arasındaki buluşmada, Kosova’nın bağımsızlığına verilen desteğin yanı sıra bölgesel istikrarın korunmasına yönelik çabalar konuşuldu.

Türkiye’nin Kosova ile ilişkilerini çok yönlü olarak geliştirmek istediğini belirten Erdoğan, özellikle altyapı, sağlık ve eğitim gibi alanlarda iş birliğinin artırılmasını önerdi. Görüşmede ayrıca, Türkiye’nin Balkanlar’daki yapıcı rolü ve Kosova’nın Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecine destek konusu da gündeme geldi.

Forumun Önemi ve Geleceğe Yönelik Yansımaları

Dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, küresel diplomasinin geleceğine yön verme misyonunu taşıyan bir platform olarak dikkat çekiyor. Erdoğan’ın liderlerle yaptığı birebir görüşmeler, sadece ikili ilişkiler bağlamında değil, aynı zamanda bölgesel barış ve iş birliği açısından da belirleyici oldu.

Türkiye’nin çok yönlü dış politika stratejisi doğrultusunda, farklı coğrafyalardan gelen liderlerle yapılan bu tür temaslar, diplomasinin alanını genişletmek ve bölgesel krizleri diyalogla çözme niyetini somutlaştırmak açısından oldukça önemli.