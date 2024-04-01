AK Parti Genel Merkezi'nde toplanan vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk demokrasisinin olgunluğunu ve sağlamlığını vurguladı. Erdoğan, "Demokrasimize yakışır bir şekilde sonuçlandırdık. Türk demokrasisi kendi rüştünü ispat etti. 31 Mart sadece bir son değil, aynı zamanda bir dönüm noktasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde halka hitap etti ve şunları söyledi:

"Bugün buradan, AK Parti Genel Merkezi'nden Türkiye'nin her köşesindeki 85 milyon vatandaşımızı saygıyla selamlıyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler gibi sadık yol ve dava arkadaşlarına sahip olduğum için Allah'a şükrediyorum.

Şu anda milletçe ve İslam dünyasında Ramazan-ı Şerif'in bereketini yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm milletimize ve Müslüman kardeşlerimize Ramazan-ı Şerif'i tebrik ediyorum. Bombalar altında yaşayan Gazze'deki kardeşlerimize de Rabbimden yardım ve destek diliyorum.

Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili olarak, demokrasimizin olgunluğunu bir kez daha gösterdik. Seçimler, demokrasinin en kritik anlarından biridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder, sözünü sandık aracılığıyla ifade eder. Biz, dimdik ayakta duracağız, taviz vermeyeceğiz. 31 Mart, sadece bir son değil, aynı zamanda bir dönüm noktasıdır. Sonuçlar ne olursa olsun, bu seçimin galibi demokrasimiz, milli irademiz ve 85 milyon vatandaşımızdır.

Bugün, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerin yanı sıra demokratik haklarını kullanarak sandığa giden herkes kazanmıştır."