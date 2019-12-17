Emre Kılınç Galatasaray'a

Transferde üç büyüklerin gözdesi haline gelen Emre Kılınç'ın Galatasaray'a olumlu yaklaştığı iddia edildi.

Yerli oyuncu kadrosunu zenginleştirmek isteyen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı.

Sezon sonunda Sivasspor ile kontratı bitecek olan, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu tercihini Galatasaray'dan yana kullanarak sarı kırmızılı yöneticilerle el sıkıştı.

Galatasaray'ın Emre Kılınç'a ne zaman kavuşacağını ise Sivasspor'un tavrı netleştirecek. Sarı kırmızılılar, her konuda anlaştığı başarılı oyuncuyu ocak ayında formayı giydirmek için kırmızı beyazlı kulübe bonservis bedeli için bir rakam önerecek.

Söz konusu rakamın 2 milyon Euro olduğu öğrenilirken, Sivasspor bu rakamı kabul ederse Emre, sözleşmesinin biteceği mayıs ayından önce sarı kırmızılı formayı giyecek.