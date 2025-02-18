Emlak Konut’tan Yeni Konut Kampanyası: Peşinatsız Ev Sahibi Olma Fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut sektörünü canlandıracak yeni bir kampanyanın müjdesini verdi. Dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut projelerinin yanı sıra, diğer gelir grupları için de Emlak Konut’un yeni bir kampanya başlatacağını açıkladı. Bu kampanya kapsamında, peşinatsız ya da düşük peşinatlı ödeme seçenekleriyle vatandaşların konut sahibi olmasının önü açılacak.

Yeni Kampanya ile Konut Sahibi Olmak Kolaylaşıyor

Bakan Kurum, konut sektörünü hareketlendirmek ve vatandaşların daha uygun şartlarla ev sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla yeni bir kampanya başlatacaklarını duyurdu. Kampanya, Emlak Konut projelerinde yer alan konutlar için uygun vade oranları ve düşük ya da sıfır peşinat seçeneği sunarak, konut alımını daha erişilebilir hale getirecek.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini hatırlatarak, bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konutun inşa edildiğini belirtti. Şu anda devam eden 312 bin konut inşaatının yanı sıra, deprem bölgeleri için de konut üretiminin sürdüğünü ifade etti.

“Dar gelirli vatandaşlarımız için uygun ödeme seçenekleriyle konut sahibi olma imkânı sunuyoruz. Ancak bu kampanya yalnızca dar gelirli vatandaşlarımızı kapsamıyor. Emlak Konut projeleriyle diğer gelir gruplarına da düşük peşinat ya da peşinatsız ödeme seçenekleri sunarak, yatırım fırsatı yaratıyoruz.”

Konut Piyasasına Canlılık Gelecek

Konut sektöründe yaşanan durgunluğu gidermek ve piyasanın hareketliliğini artırmak amacıyla başlatılan bu kampanya, inşaat sektörüne de yeni bir ivme kazandıracak. Bakan Kurum, bu kampanyanın yalnızca ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara değil, aynı zamanda inşaat sektörüne de büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

“Bu kampanya ile sektörün yeniden hareketleneceğine inanıyoruz. İnşaat sektörü Türkiye ekonomisi için hayati bir öneme sahip ve ülkemizin büyümesine doğrudan katkı sağlıyor. Bu nedenle, devlet olarak konut projelerine destek vermeye devam edeceğiz.”

Bakan Kurum, konut alımını kolaylaştıran bu tür projelerin uzun vadede şehirlerin gelişimine de katkı sağlayacağını ifade ederek, Türk İslam şehirlerinin eski ihtişamına kavuşması için bu tür yatırımların önemli olduğunu belirtti.

"Türkiye’nin Gücünü Görmezden Gelenler Var"

Kampanya duyurusunun ardından bazı sivil toplum kuruluşlarının eleştirilerine de yanıt veren Bakan Kurum, Türkiye’nin büyümesini ve gelişmesini destekleyen tüm kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Ancak, Türkiye’nin ekonomik gücünü ve ilerlemesini görmezden gelen bazı çevrelerin hala eski dönemlerdeki alışkanlıklarını sürdürdüğünü belirtti. TÜSİAD’a yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Kurum, “Bu ülke artık çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye’si değil, bugünün güçlü Türkiye’sidir. Biz büyük ve güçlü Türkiye inancıyla hareket ediyoruz ve buna katkı sağlayan herkesle iş birliği içerisindeyiz” dedi.

Bakan Kurum, Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve konut sektörünün gelişimi için iş insanları, birlikler ve odalarla birlikte hareket ettiklerini belirterek, ülkenin geleceğine katkı sağlamak için elini taşın altına koyan herkese teşekkür etti.

Peşinatsız Ev Sahibi Olma Fırsatı

Emlak Konut’un yarın detaylarını duyuracağı kampanya, konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Uygun vade seçenekleri ve peşinatsız ya da düşük peşinatlı ödeme imkanları sayesinde vatandaşlar, konut sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşacak.

Bakan Kurum, bu kampanyanın hem vatandaşlar hem de sektör açısından büyük faydalar sağlayacağını belirterek, Türkiye’nin konut sektöründe attığı adımların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.