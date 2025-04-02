Bayram İkramiyesi Farkları Hesaplara Yatıyor

Emeklilerin sabırsızlıkla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesindeki fark ödemeleri için resmi takvim açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bayram öncesi yapılan 3 bin TL’lik ikramiye ödemesinde bazı hak sahiplerine eksik yatırılan 1000 TL’lik farkın, bu hafta içinde ödeneceğini duyurdu. Kurum, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, ödeme tarihlerini gelir ve aylık türlerine göre detaylı biçimde paylaştı.

Ödeme Takvimi Netleşti

SGK’nin açıklamasına göre, SSK kapsamında emekli maaşı ya da gelir alan kişiler, ödeme günü takvimine göre farklarını alacak. Buna göre, maaş günü ayın 17’si ile 21’i arasında olan emeklilere 3 Nisan’da, 22’si ile 26’sı arasında olanlara ise 4 Nisan’da fark ödemesi yapılacak. Aynı günlerde Bağ-Kur kapsamında gelir veya aylık alanların tümü de 4 Nisan’da fark ödemesini alacak.

Kamu personeli olarak çalışmış ve Emekli Sandığı’na tabi olan emekliler için ise ödeme tarihi 5 Nisan olarak belirlendi. Böylece tüm emekli gruplarının Ramazan Bayramı öncesinde ellerine ek bir gelir geçmesi sağlanmış olacak.

Neden Fark Ödemesi Yapılıyor?

Bu yıl Ramazan Bayramı öncesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla bayram ikramiyesi tutarı 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltilmişti. Ancak teknik nedenlerle bazı emeklilere yalnızca 2 bin TL yatırıldığı tespit edilmişti. SGK, bu eksikliğin fark ödemesiyle giderileceğini açıklamış ve Nisan ayının ilk haftasını işaret etmişti. Yapılan açıklama sonrası gözler ödeme takvimine çevrilmişti. Şimdi bu takvimin netleşmesiyle birlikte milyonlarca emekli rahat nefes aldı.

Bayram Öncesi Destek Niteliğinde

SGK’nin gerçekleştirdiği bu ödeme, yalnızca farkları gidermekle kalmayacak, aynı zamanda bayram öncesi birçok emeklinin bütçesine katkı sağlayacak. Artan gıda ve yaşam maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, bu 1000 TL’lik farkın dahi büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Özellikle sabit gelirle geçinen emekliler için bayram masrafları oldukça yük oluşturabiliyor. Bu noktada bayram ikramiyesi, devletin doğrudan desteğiyle geleneksel yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Emekli maaşlarının yetersiz olduğu yönündeki eleştirilerin arttığı bu dönemde, fark ödemesi birçok kişi tarafından olumlu karşılandı.

Ödeme Süreci Otomatik Olacak

SGK, fark ödemelerinin otomatik olarak yapılacağını duyurdu. Emeklilerin ya da hak sahiplerinin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Ödemeler, daha önce maaşların yatırıldığı banka hesaplarına veya PTT şubelerine gönderilecek. SGK yetkilileri, sistemsel bir gecikme ya da aksaklık olmaması adına tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Hükümetten Yeni Adımlar Gelebilir

Ramazan Bayramı öncesi gerçekleşen bu ödeme, hükümetin emeklilere yönelik yeni adımlarının habercisi olabilir. Uzmanlar, Temmuz ayında yapılacak zam öncesinde, özellikle düşük maaş alan emekliler için ilave destek paketlerinin açıklanabileceğini öngörüyor. Asgari ücretin altında maaş alan emekli sayısının artması, yeni düzenlemelerin gündeme gelmesine neden olmuştu.