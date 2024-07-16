Emekli Maaşlarına Yeni Düzenleme, Detaylar ve Etkileri

TBMM'ye sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, emekli maaşlarında önemli iyileştirmeler içeriyor. Teklif kapsamında en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseltilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, emekli maaşlarında önemli düzenlemeler öngörüyor. Teklifin merkezinde, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması yer alıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayı maaşlarına %24,73 oranında zam almıştı. Bu düzenleme ile birlikte, 3 milyon 700 bin kişinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi paketi ve emekli maaş zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Vergi düzenlemesi 53 maddeden oluşuyor. Kanun teklifi ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi uyumunun artırılması hedefleniyor." dedi.

Teklifin ayrıntıları arasında küresel şirketlerdeki asgari vergi oranlarının düzenlenmesi, yerel kurumlar vergisine ilişkin yeni düzenlemeler, ve vergi tahsilatının etkinliğinin artırılması bulunuyor. Yurt içi şirketlerin kurumlar vergisi oranı %10 olarak belirlenirken, yurt dışına çıkış harcı 500 TL'ye yükseltildi ve her yıl yeniden değerleme oranında artacak.

Vergi düzenlemesi ile ilgili yapılan açıklamalarda, vergi affı uygulamalarının sınırlı tutulacağı ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede cezaların artırılacağı vurgulandı. Ayrıca, başkasına ait POS cihazlarını kullananlara yönelik cezaların da artırılacağı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi adaletini sağlama çabaları devam ederken, yeni düzenlemelerin paketler halinde sunulacağı ifade edildi. Bu düzenlemelerin ekonomik disiplini koruyarak, daha adil bir vergi sistemi oluşturma amacı taşıdığı belirtiliyor.