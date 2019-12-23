Elneny gidiyor mu?

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, Milan'a önerildi.

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığıMohamed Elneny için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah beyazlı takımda sergilediği performansla alkış toplayan Elneny'nin Arsenal tarafından Milan'a önerildiği iddia edildi.

İtalyan basınından Transfermarketweb'de yer alan habere göre Arsenal'in Mohamed Elneny'yi Milan'a teklif ettiği iddia edildi. Fakat Milan'ın Elneny transferine çok sıcak bakmadığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Mohamed Elneny, Süper Lig'de 10, Avrupa Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.