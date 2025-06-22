Türkiye’de 21 Haziran'da elektrik tüketimi, üretimin üzerine çıktı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, ülke genelinde toplam elektrik tüketimi 971 bin 142 megavatsaat olurken, üretim miktarı 968 bin 895 megavatsaatte kaldı.

Günün zirvesi akşam saatlerinde yaşandı

Elektrik tüketiminde günün en yüksek seviyesi 21.00’de 44 bin 347 megavatsaat ile kaydedildi. En düşük tüketim ise sabah 07.00’de 32 bin 956 megavatsaat olarak ölçüldü. Özellikle akşam saatlerindeki yoğun kullanım, soğutma sistemlerinin ve evsel tüketimin artmasına bağlanıyor.

İthal kömür ilk sırada, yenilenebilir yükselişte

Üretimde en büyük payı yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri aldı. İthal kömürü yüzde 18,4’lük oranla rüzgar enerjisi santralleri izlerken, güneş enerjisi santrallerinin payı yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. Yenilenebilir kaynakların toplam üretimdeki payı dikkat çekici düzeyde seyretmeye devam ediyor.

Elektrik ticaretinde dışa bağımlılık sürdü

Türkiye, 21 Haziran’da 14 bin 515 megavatsaat elektrik ihraç etti. Aynı gün yapılan ithalat ise 16 bin 763 megavatsaat olarak gerçekleşti. Böylece günlük elektrik ticareti verileri, 2 bin 248 megavatsaatlik bir dış ticaret açığını ortaya koydu.