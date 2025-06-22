ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise düzenlediği hava saldırılarının ardından Tahran yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başvurarak acil oturum yapılmasını istedi. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, saldırıların uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtti.

CNN’in haberine göre, İravani, Konsey’e gönderdiği resmi mektupta ABD’nin Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesisleri hedef aldığını ve bu eylemlerin BM Şartı ile Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı açıkça ihlal ettiğini ifade etti.

“ABD uluslararası hukuku çiğnedi”

İravani, saldırıların Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) gözetimi altındaki tesislerde gerçekleştiğini vurgulayarak, bunun sadece İran’ı değil, bölgesel ve küresel güvenliği de tehlikeye attığını savundu. Tahran, bu “yasa dışı eylemin” incelenmesini, kınanmasını ve sorumluların cezasız kalmamasını talep ediyor.

İsrail’in saldırısıyla başlayan çatışma derinleşiyor

ABD saldırısından önce, 13 Haziran’da İsrail, İran’ın çeşitli kentlerinde çok sayıda askeri ve nükleer hedefe geniş kapsamlı saldırılar düzenlemişti. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve 9 nükleer bilim insanının yaşamını yitirdiği bu saldırılarda, İran Sağlık Bakanlığına göre 430 sivil hayatını kaybetti, 3 bin 500’den fazla kişi de yaralandı.

İran misilleme yaptı, İsrail can kaybı verdi

İran, bu saldırılara füze ve insansız hava araçlarıyla yanıt verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran’ın misillemelerinde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürerken, bölgesel tansiyon giderek yükseliyor.

Uluslararası tepkiler büyüyor

Yaşanan gelişmeler dünya genelinde endişe yaratırken, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’in saldırılarını kınayan açıklamalar yaptı. Diplomasinin tamamen devre dışı kalma riski ise uluslararası toplumun önündeki en büyük endişe başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.