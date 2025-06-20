Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi’nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’de uyguladığı vahşete sert tepki gösterdi. Netanyahu hükümetini “soykırımın birincil sorumlusu” olarak nitelendiren Erdoğan, 21 aydır bu katliamlara sessiz kalan ülkelerin ve kurumların da bu suça ortak olduğunu söyledi.

“Gazze’de modern çağın en utanç verici vahşeti yaşanıyor”

İsrail'in Gazze’de kadın, çocuk ve sivillere yönelik saldırılarını “ahlaksız” ve “arsız” olarak tanımlayan Erdoğan, bu saldırıların artık insanlık suçu boyutuna ulaştığını ifade etti. “Gazze’de bir tas çorba almak için kuyruğa giren insanlar bile hedef alınıyor” diyen Erdoğan, sivillerin sistematik olarak katledildiğini vurguladı.

Sağlık sistemi çökertildi, hastaneler bombalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in şimdiye kadar Gazze’de 700’den fazla sağlık birimine saldırı düzenlediğini ve 1000’e yakın sağlık çalışanının şehit olduğunu açıkladı. Gazze’deki hastanelerin yüzde 94’ünün zarar gördüğünü belirten Erdoğan, ambulansların bile hedef alındığını söyledi.

“İnsanlık düşmanı bir zihniyetle karşı karşıyayız”

Erdoğan, Gazze’yi bir “toplama kampına” çeviren İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığını ifade ederek, “Netanyahu ve ekibi adlarını çağımızın zalimleri arasına yazdırdı. Gazze’de yaşananlar geri dönülmez bir çatışma sürecine sürükleniyor” dedi.

“Barış ve adalet çağrımızdan vazgeçmeyeceğiz”

Konuşmasında gençlere seslenen Erdoğan, “Mazlumun yanında saf tutmaktan asla çekinmedik. Bugün de ‘Yaşasın Özgür Filistin’ diyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin barıştan, diplomasiden ve adaletten yana olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistin’e şimdiye kadar 100 bin tondan fazla insani yardım ulaştırıldığını hatırlattı.

Erdoğan, “Gazze’de barış sağlanana kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.