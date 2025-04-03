Boykot Çağrısı Tutmadı, Ekonomi Güçlü Çıkış Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, muhalefetin yaptığı boykot çağrısına ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, çağrının amacına ulaşamadığını ve halkın ekonomiye sahip çıkarak boykotçuları hüsrana uğrattığını vurguladı. Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 2 Nisan’da gerçekleştirilen alışveriş miktarının 1 Nisan’a göre iki kat arttığını ve bu yükselişin milli ekonomiye olan güvenin açık göstergesi olduğunu belirtti.

Alışverişte Rekor Artış

Bakan Bolat’ın açıklamasına göre, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine dayanarak 2 Nisan’da saat 00:00 ile 17:00 arasında yapılan kartlı alışverişlerin tutarı 28 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakam, bir önceki gün olan 1 Nisan’daki 14 milyar TL’lik işlem hacminin tam iki katı. Aynı zamanda bu artış, Ramazan Bayramı sonrasında alışverişte beklenen durgunluğun aksine büyük bir ekonomik hareketliliğin yaşandığını da ortaya koydu.

Halkın Duruşu Ekonomiye Sahip Çıkmak Oldu

Ömer Bolat, yaptığı açıklamada, halkın bu süreçte milli ekonomiye, esnafa ve yerli markalara güçlü bir şekilde sahip çıktığını ve hükümetle birlikte ortak bir dayanışma sergilediğini dile getirdi. Muhalefetin boykot çağrısı üzerinden oluşturmak istediği olumsuz algının karşılık bulmadığını ifade eden Bolat, bu durumu “halkımız boykotçuları boykot etti” sözleriyle özetledi.

Boykot Çağrısının Arkasındaki Amaç

Ticaret Bakanı, boykot çağrısının arkasında CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını gündemden düşürme çabası olduğunu öne sürdü. Bolat’a göre, muhalefet bu kampanya ile hem kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeyi hem de ekonomiye zarar vererek hükümeti yıpratmayı amaçlıyordu. Ancak bu plan, vatandaşların ekonomik bilinçle ve milli duruşla hareket etmesi sayesinde başarısızlığa uğradı.

İş Dünyasından Da Tepki Geldi

Bakan Bolat’ın açıklamasında, iş dünyasının boykot çağrılarına karşı net duruş sergilediği de belirtildi. Ticaret odaları, esnaf birlikleri ve çeşitli meslek kuruluşlarının boykot girişimini kınadığını ve milli ekonomiye zarar verilmesine karşı olduklarını ifade ettiklerini hatırlattı.

Ticarette Yükselen Güven ve Katılım

2 Nisan’ın bayram sonrası ilk iş günü olmasına rağmen, alışveriş hacminin rekor seviyelere ulaşması, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına dair önemli bir gösterge olarak değerlendirildi. Bolat, sadece kartlı işlemlerin yüzde 55’inin BKM sisteminden geçtiğini ve kalan işlemlerin de ilerleyen günlerde tam olarak raporlanacağını söyledi. Bu durumda gerçek toplam harcamanın çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekildi.

Milli Duruşun Ekonomiye Etkisi

Sonuç olarak, halkın milli ekonomiye olan bağlılığı ve ticarete sahip çıkma refleksi, muhalefetin planlarını etkisiz hale getirdi. Ticaret Bakanı, bu sürece katkı sunan vatandaşlara, iş dünyasına ve tüm kamuoyuna teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin ekonomik mücadelelerde ne denli önemli olduğunun altını çizdi.