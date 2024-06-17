Mayıs ayında enflasyon oranlarında yaşanan artış, Temmuz ayında yapılması beklenen maaş artışlarını gündemin üst sıralarına taşıdı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların maaş artış oranları netleşecek. Bu kesimlerin yanı sıra asgari ücretle çalışanların da Temmuz ayında bir ara zam beklentisi bulunuyor. Peki, asgari ücrete ara zamda hangi senaryolar masada? Beklentiler neler?

Yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen milyonlarca çalışan, Temmuz ayında asgari ücrete ek artış yapılmasını umut ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zamma kapıları net şekilde kapatsa da enflasyonun zirve yapması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesinin ardından ara zam konusundaki spekülasyonlar arttı.

Türk-İş: Açlık Sınırı 18 Bin 969 TL

Türk-İş, Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 969 TL'ye ulaştı ve bu rakam asgari ücreti aşmış durumda.

BESAR'ın Raporu: Açlık Sınırı 25 Bin TL

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR), Haziran ayı açlık sınırını açıkladı. BESAR'ın raporuna göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 25 bin 374 lira olarak belirlendi. Ayrıca, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 30 bin 210 lira olarak hesaplandı. Bu veriler, asgari ücretin mevcut haliyle yetersiz kaldığını gösteriyor.

Olası Zam Senaryoları

Emekli ve memurların maaş zamları için beş aylık enflasyon farkı netleşti. Emekliler, yüzde 22,72 oranında bir zammı garantiledi. Altı aylık enflasyon farkının üzerine refah payı veya seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı ise Temmuz ayında belli olacak. Ekonomi yönetiminden konuya ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi.

Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını alırken, asgari ücretlilere de enflasyon farkı oranında zam yapılması gündemde. Cumhuriyet'in haberine göre, beklenen ortalama zam oranı yüzde 20-25 seviyelerinde olabilir.

Özel'den Asgari Ücret Çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinde, emekli zamları ve asgari ücrete ara zam konuları ele alındı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede asgari ücretlilere ara zam ve emeklilerin Temmuz zammı oranının gündeme geldiğini, ancak umut verici bir işaret almadıklarını ifade etti.

Özel, emekliye enflasyonun altında bir zam yapılacağını ve asgari ücrete zam yapılmayacağını düşündüğünü belirterek, "Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Eğer böyle olursa susamayız. Normalleşme, yıllardır hakkını alamayanların hakkını alması sonucunu doğurmalıdır. Eğer asgari ücrete zam yapmazlarsa her platformda mücadele ederiz. En son sokaklara dökülürüz. Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz," dedi.

Temmuz Yerine Eylül Gündemde

Bazı kesimlerde, asgari ücrete ara zammın yılın ortasında değil, sonlarına doğru yapılabileceği konuşuluyor. Aktarılan bilgilere göre, asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılmayacağı kesinleşmiş durumda. Ancak Eylül ayında bir düzenleme yapılabileceği öne sürülüyor.

Asgari ücret, enflasyon karşısında eriyen alım gücü ve artan yaşam maliyetleri karşısında büyük önem taşıyor. Hükümetin bu konuda atacağı adımlar, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek. Temmuz ayında yapılacak maaş artışları ve olası ara zam düzenlemeleri, ekonomik ve sosyal dengeler açısından kritik bir dönemi işaret ediyor.