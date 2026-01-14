Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Ek zam ve refah payı kalıcı hale getirilmeli

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emekli maaşlarının alım gücünün giderek azaldığını belirterek, ek zam ve kalıcı refah payı talebinde bulundu. Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düzenlediği basın toplantısında, kamu çalışanları ve emeklilerin yaşam standartlarının her geçen gün daha da zorlaştığını vurguladı.

Alım Gücü ve Geçim Sorunları

Kahveci, 2025 yılına ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş artışlarının, gerçek yaşam koşulları karşısında yetersiz kaldığını ifade etti. Enflasyon oranlarının artmasıyla birlikte maaşların alım gücünün eridiğini savunan Kahveci, memur maaşlarının yoksulluk sınırının, emekli maaşlarının ise açlık sınırının altında kaldığını belirtti. Bu durumun, kamu çalışanlarının yaşam standartlarını ciddi şekilde etkilediğini dile getirdi.

Adalet ve Eşitlik Vurgusu

Kahveci, memurların emekli olma isteğinin azaldığını ve bu sorunun ancak ek zamlar ve refah payları ile çözülebileceğini söyledi. "Memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin" diyerek, kamu sektöründe güvenceye dayalı bir istihdam modeli oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, maaş artışlarının piyasa gerçekleriyle uyumlu olması gerektiğini vurguladı. "Statü farkından kaynaklanan adaletsizliklerin sona ermesini istiyoruz" diyen Kahveci, maaş artışlarının adil bir şekilde yapılmasını talep etti.

Talepler ve Beklentiler

Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak şu talepleri sıraladı: "Memur ve emekli maaşlarına ek bir artış yapılmalı ve refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zammın gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Ek zam ve refah payının kalıcı olarak düzenlenmesini bekliyoruz. Gelir vergisinin adil bir biçimde belirlenmesi ve herkesin kazancına orantılı bir vergilendirme uygulanması gerekmektedir." Ayrıca, emekli maaşlarına ilave ek ödeme eklenmesini ve birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesine yönelik verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.

Kahveci, maaş sorununa köklü çözümler üretecek politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Eşit işe eşit ücretin sağlanacağı, kamu çalışanları ve emeklilerin yeterli bir yaşam standardına kavuşacağı yeni bir ücret politikasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.