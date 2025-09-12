Mehmet Şimşek: Karşımıza Çıkacak Tehditlere Karşı En Etkili Silah Eğitimdir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te düzenlenen Çanakkale Gezileri Bilgilendirme Toplantısı’nda, eğitim ve gençlerin geleceği üzerindeki etkisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, gelecekteki tehditlerle baş edebilmek için eğitimin kritik rolüne vurgu yaptı.

Tehditlere Karşı Eğitim Vurgusu

Toplantıda yaptığı konuşmada, Bakan Şimşek, dünya genelinde yaşanan çatışmaların ve savaşların artık bir norm haline geldiğini ifade etti. Özellikle vicdanın kalmadığı, soykırım ve zulmün hüküm sürdüğü bölgelerin varlığına dikkat çekerek, bu tür bir dünyada eğitim yoluyla güçlü durmamız gerektiğini belirtti. "Eğitim en büyük silahımızdır," diyen Şimşek, genç neslin bu bağlamda en büyük güvencemiz olduğunu vurguladı.

Çanakkale Ruhu ve Gençlik

Şahinbey Belediyesi'nin son on yıl içinde Çanakkale’ye 253 bin genci göndererek, bu tarihi ruhu hissetmelerine olanak tanıdığını aktaran Şimşek, bu tür projelerin gençler üzerindeki olumlu etkilerini de dile getirdi. "Çanakkale ruhunu hissetmek, gençlerimize ilham verecek ve onları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlayacaktır," şeklinde konuştu.

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Bakan Şimşek, kendi çocukluk döneminden örnekler vererek Türkiye’nin 1970-1980’li yıllara göre büyük bir ilerleme kaydettiğini belirtti. "O dönem köyümüzde elektrik yoktu, içme suyumuzu kuyulardan sağlıyorduk," diyerek, gençlerin bugün sahip olduğu imkanların kıymetini bilmeleri gerektiğine dikkat çekti. "Ülkemizde fırsat eşitliği var. Bugün siz gençler çok şanslısınız," diyerek, gençlerin bu fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Okuma ve Dil Öğrenmenin Önemi

Şimşek, gençlerin başarılı olmaları için bolca okumaları ve yabancı dil öğrenmeleri gerektiğini belirtti. "Bilim ve inovasyon merakla başlar. Bu yüzden kitaplardan ve bilimden beslenmelisiniz," diyerek, gençlere öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini hatırlattı. Ayrıca, sosyal medyanın zaman yönetimi açısından dikkatli kullanılmasının gerekliliğine de değindi. "Bugünkü aklım olsa sosyal medyaya hiç girmezdim," diyerek, dijital bağımlılığın tehlikelerine dikkat çekti.

Değerlerimizin Önemi

Şimşek, "Bizi biz yapan asıl değerlerimizdir," diyerek, gençlerin bu değerlere sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti. Eğitim ve bilgi ile donanmış bir neslin, Türkiye'nin geleceğinde önemli bir rol oynayacağını belirterek, gençlerin sorumluluklarını unutmadan ilerlemeleri gerektiğini vurguladı. Toplantı, katılımcılara eğitim ve değerlerin önemini hatırlatan bir mesajla sona erdi.