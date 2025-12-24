Kıdem Tazminatı 2026 Taban Fiyatı Belli Oldu

2026 yılına yaklaşırken, kıdem tazminatı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Asgari ücretle çalışanlar ve işverenler için merakla beklenen kıdem tazminatı taban ve tavan tutarları, Ocak ayında yapılacak memur maaşı artışı ile birlikte netleşecek. Milyonlarca çalışanın dikkatle takip ettiği bu düzenlemeler, hem tazminat miktarları hem de çalışanların mali hakları açısından büyük önem taşıyor.

Kıdem Tazminatı Taban Fiyatı 2026

Asgari ücretli çalışanlar için 2026 yılı kıdem tazminatı taban tutarı belirlendi. Çalışanların bir yıllık çalışma süresi karşılığında alacağı kıdem tazminatı, 33 bin 30 TL olarak saptandı. Bu güncelleme, asgari ücrete yapılan zammın doğrudan etkisiyle düşük gelirli çalışanların tazminat hakkını da artırmış oldu. Böylece, asgari ücretle çalışanların yararlanabileceği tazminat miktarı, ekonomik koşulların iyileşmesi ile daha da anlam kazanıyor.

Kıdem Tazminatı Tavanı Ocak 2026'da Belirlenecek mi?

Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emekli ikramiyesi esas alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle, tavan tutarı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışlarla güncelleniyor. 2025 yılının ikinci yarısında uygulanan 53.919,68 TL’lik kıdem tazminatı tavanının, Ocak 2026’da yapılacak memur maaşı artışları ile önemli ölçüde yükselebileceği öngörülüyor.

Kıdem Tazminatı Tavanı 2026'da Ne Kadar Olacak?

Kulislerde dolaşan tahminlere göre, memur maaşlarına yapılacak yaklaşık yüzde 20’lik bir artışın, 2026 yılı itibarıyla kıdem tazminatı tavanını 64 bin TL seviyesinin üzerine çıkarabileceği belirtiliyor. Bu artış, özellikle brüt maaşı yüksek olan çalışanlar ve emeklilik dilekçesini 2026 yılına erteleyenler için büyük bir önem taşıyor. Tavan tutarındaki bu artış, toplam kıdem tazminatında yüz binlerce lira gibi önemli farklılıklar yaratabilir.