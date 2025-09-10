İnşaat Malzemesi İhracatı 12 Ayda 30,25 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye'nin inşaat malzemesi ihracatı, temmuz ayındaki güçlü performansla birlikte son 12 ayda 30,25 milyar dolara ulaştı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından açıklanan verilere göre, bu artış, sektördeki olumlu gelişmelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Temmuz ayında inşaat malzemesi ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 oranında bir artış göstererek 2,79 milyar dolara yükseldi.

Temmuz Ayı İhracat Verileri

Miktar bazında incelendiğinde, temmuz ayında yapılan inşaat malzemesi ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artışla 4,72 milyon tona ulaştı. Bu dönemde kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,59 dolar olarak belirlendi. İthalat tarafında ise, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artışla 1,12 milyar dolar seviyesine çıkıldığı görüldü. Böylece temmuz, bu yıl içinde en yüksek ithalat değerine ulaşan ay oldu.

Yıllık İhracat Performansı

Temmuz ayındaki güçlü ihracat performansının ardından, inşaat malzemesi sanayi yıllıklandırılmış olarak 30,25 milyar dolara yükseldi. Yılın yedinci ayı itibarıyla, yıllık ihracat değer bazında yüzde 4,7, miktar bazında ise yüzde 6,5 artış kaydedildi. Bu süreçte sektörün miktar açısından ihracatı 48,82 milyon tona çıkarken, kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 0,62 dolar seviyesine ulaştı. Pazarlardaki tarife belirsizlikleri, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve jeopolitik gelişmelere rağmen, ihracattaki artış dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor.

Alt Sektörlerde Gelişmeler

Temmuz ayında inşaat malzemesi sanayi alt sektörlerinin ihracatı, hem değer hem de miktar bazında genel olarak olumlu bir tablo sergiledi. Sekiz alt ürün grubunun altısında ihracat miktarı, yedisinde ise ihracat değeri geçen yılın aynı ayının üzerinde gerçekleşti. Demir çelik ürünlerinin ihracat miktarı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artış gösterdi. Mineral, taş ve toprak ürünleri ise yüzde 35,7'lik bir artışla dikkat çekti. Elektrik malzemesi ve teçhizatları ihracatı da miktar olarak yüzde 21,9 oranında yükseldi. Ancak, kimyasal bazlı ürünlerin ihracat miktarında yüzde 22,2'lik bir düşüş yaşandı. Değer bazında ise demir çelik ürünlerinde yüzde 9, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 16,7, elektrik malzemesi ve teçhizatlarında ise yüzde 26,7 artış kaydedildi. Kimyasal bazlı ürünlerde ise değer bazında bir değişim gözlemlenmedi.