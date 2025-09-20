Hava Yolu Gümrük İşlemlerinde Yeni Dönem: Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanları Devrede

Ticaret Bakanlığı, yurt dışına seyahat eden yolcuların gümrük işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla dijitalleşme adımlarını hızlandırdı. Bu kapsamda, Esenboğa ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki gümrük müdürlüklerinde uygulamaya konulan yeni sistemle, gümrük işlemleri elektronik ortama taşınarak daha hızlı ve verimli hale getirildi.

Dijitalleşme Projesinin Amaçları

Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, kolaylaştırılması ve kamu ile özel sektör paydaşları arasında entegrasyon sağlanması amacıyla geliştirilmiştir. Proje kapsamında, Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS) hayata geçirilmiştir. Bu sistem, hava yolu beyan formlarının elektronik ortamda sunulmasına olanak tanımaktadır. Geçtiğimiz yıl Esenboğa Gümrük Müdürlüğü'nde pilot uygulamaya geçirilen sistem, bu yıl Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü'nde de devreye alınmıştır.

Kağıtsız İşlemlerle Süreçlerin Hızlandırılması

Yeni sistemle birlikte, yurt dışına gidiş ve gelişlerde fiziksel ortamda kağıt olarak sunulan hava yolu beyan formları artık elektronik olarak işlenmektedir. Uçuş bilgileri, mürettebat, yolcu ve taşınan eşya gibi detayların yanı sıra, yolcu, kargo, yakıt ve ikram belgeleri de dijital platformda sunulmaktadır. Bu değişiklik, her uçuş için gereken ortalama 15 kağıt belgenin ibrazını ortadan kaldırarak zaman kaybını önlemektedir.

Genişletme Planları ve Mobil Uygulama İmkanları

Uygulama esaslarını içeren genelgenin yayımlanmasının ardından, Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'nin öncelikle Antalya ve İstanbul'daki diğer havalimanlarında, sonrasında ise ülke genelindeki tüm havalimanlarında devreye alınması planlanmaktadır. Ayrıca, bu proje kapsamında uçak iniş-kalkış saatlerine ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile veri değişimi sağlanacak, geçici depolama yeri giriş-çıkış işlemleri otomatik hale getirilecek ve beyan ile gümrük işlemleri mobil uygulama üzerinden sorgulanabilecektir.

Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması

Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi'nin tamamlanmasının ardından, hava yolu gümrük işlem süreçlerinin sadeleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu gelişmeler, hava yolu firmaları ve ihracatçıların uluslararası rekabet gücünü artırarak, Türkiye'nin dış ticaret kapasitesine önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.