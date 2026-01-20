Dolar
Euro'da Tarihi Rekor! 1 Euro Kaç TL Oldu? 20 Ocak Euro Kuru

Euro'da Tarihi Rekor! 1 Euro Kaç TL Oldu? 20 Ocak Euro Kuru

Euro'da Tarihi Rekor! 1 Euro Kaç TL Oldu? 20 Ocak Euro Kuru
Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve jeopolitik riskler, yatırımcıların tercihlerini hızlı bir biçimde değiştirmesine neden oldu. Doların değer kaybetmesiyle birlikte Euro'ya olan talep artarak, Euro/TL kuru tarihi seviyelere ulaştı. Bugün piyasalarda Euro/TL kuru 50,7805 lira ile tüm zamanların en yüksek düzeyine erişti. Gün içerisinde ise bu rakam, 50,7899 liraya kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Euro'nun Güçlü Performansı

Euro’nun Türk Lirası karşısındaki bu yükselişi, son yılların en güçlü performanslarından biri olarak kaydedildi. Özellikle küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler, doları baskı altına alırken, yatırımcıların güvenli liman arayışında Euro’ya yönelmesi bu durumu hızlandırdı. Bu dalgalanma, yatırımcıların Euro’ya olan talebini artırarak kurun kısa sürede sert bir değer kazanmasını sağladı.

Yatırımcılar İçin Getiri Durumu

Rekor seviyelere ulaşan Euro'nun getirisi, zaman bazında sınırlı kalmış durumda. Yılbaşından bu yana Euro/TL kuru yalnızca yüzde 0,48 oranında bir getiri sağladı. Ancak, son bir yıl içerisinde Euro'nun yatırımcısına sunduğu kazanç dikkat çekici. Geçtiğimiz yıl içinde Euro, yatırımcısına yüzde 37 oranında bir kazanç sağlamış durumda. Bu durum, Euro'nun uzun vadeli yatırımcılar için hala cazip bir seçenek olduğunu göstermektedir.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, Euro'nun gelecekteki hareketlerini etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcıların bu süreçte Euro'ya olan ilgisi ise devam ediyor. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki yükselişi, uluslararası piyasalardaki gelişmelerle yakından ilişkili olarak izlenmeye devam edilecek.

