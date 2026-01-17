Efsane Yatırımcı Michael Burry'den Yapay Zeka Uyarısı

Küresel finans dünyasında etkili bir figür olarak bilinen Michael Burry, yapay zeka sektöründeki gelişmelere dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "The Big Short" adlı filmle tanınan Burry, yapay zeka alanındaki ani ve büyük yatırımların sürdürülebilirliğini sorguladı ve bu alanda oluşan balonun sonucunda kazananların az, kaybedenlerin ise çok olacağını öngördü. Bu açıklamalar, yatırımcıların ve teknoloji sektörü paydaşlarının dikkatini çekti.

Yatırımların Gerçek Ekonomi ile Uyuşmaması

Burry, yapay zeka alanında yapılan trilyonlarca dolarlık yatırımların gerçek ekonomide karşılık bulamayacağına inanıyor. Substack platformunda yayımladığı yazıda, Anthropic kurucu ortağı Jack Clark ile podcaster Dwarkesh Patel ile gerçekleştirdiği tartışmada, yapay zeka konusunda piyasalardaki aşırı iyimserliğin tehlikelerine dikkat çekti. Microsoft ve Alphabet gibi büyük teknoloji şirketlerinin, eskiyecek çipler ve veri merkezleri için büyük harcamalar yaptığını belirten Burry, bu yatırımların uzun vadede kalıcı bir rekabet avantajı sağlamayacağını ifade etti.

Yürüyen Merdiven Analojisi

Burry, mevcut durumu 1960'larda Warren Buffett'ın kısa süreliğine sahip olduğu bir mağaza örneğiyle açıkladı. O dönemde rakip bir mağaza yürüyen merdiven yaptırınca, Buffett'ın mağazasının da benzer bir yatırım yapmaya zorlandığını hatırlatan Burry, sonunda bu yatırımın kimseye kalıcı bir fayda sağlamadığını vurguladı. Yapay zeka alanındaki yatırımların da benzer bir sonuca yol açabileceğini öngörüyor.

Yüksek Maliyetler ve Durgunluk Beklentisi

Burry, yapay zeka yatırımları için harcanan trilyonlarca dolarlık miktarın, gerçek ekonomi ile uyumsuz olduğuna dikkat çekerek, bu durumun maliyetlerin artmasına ve gelir eksikliklerinin daha belirgin hale gelmesine yol açacağını ifade etti. Bu bağlamda, teknoloji sektöründe istihdamın artmayacağını, aksine azalabileceğini öngörerek, uzun bir durgunluğa doğru gidildiğini savundu.

Nvidia ve Palantir Üzerine Eleştiriler

Burry, yapay zekanın yükselişinde özellikle Nvidia ve Palantir gibi şirketlerin yanlış değerlendirildiğini düşünüyor. Bu şirketlerin, ürünlerinin şans eseri yapay zekaya uygun olması nedeniyle büyük kazançlar elde ettiğini belirten Burry, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Nvidia'yı yüksek enerji tüketen geçici bir çözüm olarak nitelendiren Burry, Palantir CEO'sunun kendisini eleştirmesini ise "özgüven eksikliği" olarak değerlendirdi.

Yapay Zeka ve Meslekler Üzerindeki Etkisi

Burry, yapay zekanın sadece beyaz yakalı işleri değil, geleneksel olarak "AI'ye dayanıklı" görülen meslekleri de tehdit edebileceğini öne sürdü. Yüksek maliyetli hizmetler almak yerine, insanların sohbet botlarından yardım alabileceğini belirtti. Ayrıca, yapay zekanın aşırı kullanımının uzman meslek gruplarında bilgi kaybına yol açabileceği konusunda uyardı. Burry, bu durumun, sohbet botlarının insanları düşünme alışkanlıklarından uzaklaştırabileceğini ifade etti.

Yapay Zeka Sektöründeki Gelişmelerin Beklentileri

Burry, yapay zeka patlamasında yaşanan bazı sürprizlere de değindi. Google’ın yapay zeka alanında geri kalması, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT’nin trilyon dolarlık bir altyapı yarışını tetiklemesi ve Nvidia’nın beklenenden uzun süre baskın konumunu koruması, Burry’ye göre dikkat çekici gelişmeler arasında yer alıyor. Bu unsurlar, yapay zeka sektöründeki belirsizlikleri artırıyor ve yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.