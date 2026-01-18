Binlerce Vatandaşa Yaşlılık Sigortası Geliyor: Kimler Yararlanacak, Prim Detayları Neler?

Türkiye, yaklaşan demografik değişimlerin getirdiği zorluklara karşı yeni bir sigorta modeli üzerinde çalışıyor. Sağlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, sağlık sigortasına benzer bir “yaşlılık sigortası” sisteminin gündemde olduğunu duyurdu. Bu yeni model, 18-65 yaş aralığındaki bireylere yönelik prim ödemeleri ile yaşlılık döneminde bakıma ihtiyaç duyulduğunda devreye girecek.

Yaşlılık Sigortası Modelinin Temelleri

Hüseyin Çelik, Türkiye'de yaşlı nüfusun artışına bağlı olarak devletin bu yükün altından tek başına kalkmasının mümkün olmadığını ifade etti. Genel sağlık sigortası uygulamalarında edindiği tecrübeleri, yaşlılık sigortası modeline entegre etmeyi planladıklarını belirtti. 12. Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığının 2026 projeksiyonları çerçevesinde bu düzenlemenin yer aldığını vurgulayan Çelik, “Yaşlanmadan prim ödemelisiniz ki yaşlandığınızda hak iddia edebilin” şeklinde konuştu.

Prim Ödeme Süreci ve Hedefler

Planlanan yaşlılık sigortası modeli, 18-65 yaş aralığında prim ödeyen bireylerin, ilerleyen yaşlarda ihtiyaç duyacakları bakım hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlayacak. Çelik, bu süreçte devletin yanı sıra özel sektör ve kamu kurumlarının da aktif rol alacağını belirtti. Aile Bakanlığı’nın da dahil olduğu bu entegre modelin, genel sağlık sigortası ile uyumlu olacağını ifade etti.

Yapısal Problemler ve Çözüm Önerileri

Türkiye’de yaşlılık sigortası modelinin uygulanabilmesi için mevcut yapısal sorunların da ele alınması gerektiği görülüyor. Huzurevi sayısının yetersizliği ve rehabilitasyon merkezlerinin neredeyse hiç olmaması, önemli problemlerin başında geliyor. Bu nedenle, evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi gibi alternatif çözümler de gündeme geliyor. Çelik, bu konunun öncelikli olarak ele alınmasını ve gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini umduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Türkiye'nin yaşlılık sigortası modeli, hem bireylerin gelecekteki bakım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor hem de devletin bu alandaki yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Bu yeni düzenlemenin, toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi bekleniyor.