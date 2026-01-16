Avrupa'da Doğal Gaz Fiyatlarında İki Yılın En Sert Haftalık Yükselişi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, kısa pozisyonların kapatılması ve olağan dışı soğuk hava koşullarının etkisiyle önemli bir artış gösterdi. Son haftada fiyatlar, yüzde 25'i aşan bir yükselişle son iki yılın en güçlü haftalık artışını kaydetti. Bu gelişmeler, doğal gaz piyasalarındaki dalgalanmaları ve arz güvenliği endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Fiyatların Yükseliş Sebepleri

Doğal gaz fiyatlarındaki bu ani artış, özellikle Temmuz ayından bu yana yatay seyreden gösterge vadeli kontratların yükselmesiyle birlikte gözlemlendi. Uzmanlar, bu fiyat hareketliliğinin arkasında, arz endişelerinin tırmanmasının yanı sıra, soğuk hava koşullarının talebi artırmasının da etkili olduğunu belirtiyor. Kış mevsiminin etkilerinin derinleşmesi ve depolama seviyelerinin düşmesi, piyasalarda belirsizlik yaratmakta ve fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklemektedir.

Depo Doluluk Oranları ve Ülke Bazında Durum

Avrupa Birliği verilerine göre, doğal gaz depolarındaki doluluk oranı 51,87 seviyesine geriledi. Ülke bazında değerlendirildiğinde, Almanya'da doluluk oranı yüzde 44,03, Fransa'da yüzde 44,54, İtalya'da yüzde 66,39 ve Hollanda'da ise yüzde 38,19 seviyesine düştü. Bu düşüşler, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte enerji arzında yaşanabilecek sıkıntıları gündeme getiriyor.

Piyasa Tepkileri ve Gelecek Beklentileri

Hollanda'nın TTF ön ay doğal gaz vadeli kontratı, haftalık bazda yüzde 6 artışla megavat-saat başına 35,83 eurodan işlem görmeye başladı. Bu fiyat, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Piyasadaki yatırımcılar, bu yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaşarken, kış mevsiminin enerji talebi üzerindeki etkileri merakla izlenmektedir. Doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından kritik bir döneme girdiğini göstermektedir.