Dolar
43,2812 %0.23
Euro
50,2265 %-0.05
Gram Altın
6.390,84 % -0,06
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Avrupa'da Doğal Gaz Fiyatlarında İki Yılın En Sert Haftalık Yükselişi

Avrupa'da Doğal Gaz Fiyatlarında İki Yılın En Sert Haftalık Yükselişi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Avrupa'da Doğal Gaz Fiyatlarında İki Yılın En Sert Haftalık Yükselişi
Okunma Süresi: 2 dk

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, kısa pozisyonların kapatılması ve olağan dışı soğuk hava koşullarının etkisiyle önemli bir artış gösterdi. Son haftada fiyatlar, yüzde 25'i aşan bir yükselişle son iki yılın en güçlü haftalık artışını kaydetti. Bu gelişmeler, doğal gaz piyasalarındaki dalgalanmaları ve arz güvenliği endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Fiyatların Yükseliş Sebepleri

Doğal gaz fiyatlarındaki bu ani artış, özellikle Temmuz ayından bu yana yatay seyreden gösterge vadeli kontratların yükselmesiyle birlikte gözlemlendi. Uzmanlar, bu fiyat hareketliliğinin arkasında, arz endişelerinin tırmanmasının yanı sıra, soğuk hava koşullarının talebi artırmasının da etkili olduğunu belirtiyor. Kış mevsiminin etkilerinin derinleşmesi ve depolama seviyelerinin düşmesi, piyasalarda belirsizlik yaratmakta ve fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklemektedir.

Depo Doluluk Oranları ve Ülke Bazında Durum

Avrupa Birliği verilerine göre, doğal gaz depolarındaki doluluk oranı 51,87 seviyesine geriledi. Ülke bazında değerlendirildiğinde, Almanya'da doluluk oranı yüzde 44,03, Fransa'da yüzde 44,54, İtalya'da yüzde 66,39 ve Hollanda'da ise yüzde 38,19 seviyesine düştü. Bu düşüşler, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte enerji arzında yaşanabilecek sıkıntıları gündeme getiriyor.

Piyasa Tepkileri ve Gelecek Beklentileri

Hollanda'nın TTF ön ay doğal gaz vadeli kontratı, haftalık bazda yüzde 6 artışla megavat-saat başına 35,83 eurodan işlem görmeye başladı. Bu fiyat, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Piyasadaki yatırımcılar, bu yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaşarken, kış mevsiminin enerji talebi üzerindeki etkileri merakla izlenmektedir. Doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından kritik bir döneme girdiğini göstermektedir.

DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 11
DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 11
#Gündem / 16 Ocak 2026
Samsunspor'un Shkendija ile Oynayacağı Maçların Tarihleri Belli Oldu
Samsunspor'un Shkendija ile Oynayacağı Maçların Tarihleri Belli Oldu
#Gündem / 16 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Samsun'da Motorlu Taşıt Sayısı Bir Yılda 39 Bin 647 Adet Arttı
Samsun'da Motorlu Taşıt Sayısı Bir Yılda 39 Bin 647 Adet Arttı
Ekonomi
Yastık Altı Altın Düzenlemesi: Kuyumcularda Belgesiz Altın Sorunu
Yastık Altı Altın Düzenlemesi: Kuyumcularda Belgesiz Altın Sorunu
Aylardan Sonra Görüntülendi: Meral Akşener'in Son Hali
Aylardan Sonra Görüntülendi: Meral Akşener'in Son Hali
Ankaralı Turgut'un Miras Davasında Karar Çıktı
Ankaralı Turgut'un Miras Davasında Karar Çıktı
İnsansı Robot Neo'ya "Görsel" Zeka Geldi: Sadece Video İzlemesi Yeterli
İnsansı Robot Neo'ya "Görsel" Zeka Geldi: Sadece Video İzlemesi Yeterli
2026’nın En Stresli Havalimanları Açıklandı
2026’nın En Stresli Havalimanları Açıklandı
Nevin Vurunbiği'nin Hayatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Bağışladığı Mal Varlığı
Nevin Vurunbiği'nin Hayatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Bağışladığı Mal Varlığı
Ünlü Şarkıcı Buray, 4.500 Metreden Paraşütle Atladı
Ünlü Şarkıcı Buray, 4.500 Metreden Paraşütle Atladı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft