Altında Yıl Sonu Bombası: Gram 10.000 TL'yi Görebilir

Altın fiyatlarında yıl sonuna yaklaşırken dikkat çeken tahminler gelmeye devam ediyor. Gram altının 5.000 TL'yi aşarak yükselişini sürdürmesi, yatırımcıların ve vatandaşların "Altın yıl sonunda ne olur?" sorusunu sormasına yol açtı. Uzmanlar, gram altının 10.000 TL'yi görebileceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Jeopolitik Gerilimler ve Ekonomik Faktörler

Altın fiyatlarının yükselmesinde jeopolitik gerilimler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları ve borsa gelişmeleri önemli rol oynamaktadır. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelmesine neden olmaktadır. Uzmanlar, yıl sonu için altın fiyatlarıyla ilgili öngörülerde bulunurken, gram altının 10.000 TL seviyesine ulaşabileceğini belirtmektedir.

Uzman Görüşleri

Kuyumcu Recep Çolak, pandeminin başlangıcında gram altının fiyatının 300 TL civarında olduğunu hatırlatarak, zamanında gram altının 1.000 TL olacağına dair öngörülerde bulunduklarını ifade etti. Çolak, altın fiyatlarının pandemiden bu yana yaklaşık 3,5 kat arttığını vurguladı. 2026'nın sonu veya 2027'nin başında gram altının 10.000 TL gibi bir seviyeye yükselebileceğini belirtti. Çolak, “Altın rekorlar üstüne rekor kıracak” diyerek, 5.000 TL ve üzeri fiyatların beklenildiğini söyledi. Ayrıca, 6.000, 7.000 hatta 8.000 TL gibi fiyatların da söz konusu olabileceğini ifade etti.

Tarihsel Bağlam ve Ekonomik Analiz

Altın fiyatlarındaki yükselişin arka planında tarihsel veriler de bulunmaktadır. ABD’de aynı gün içinde iki varlık sınıfının rekor seviyelere ulaşması, daha önce 1970-2023 yılları arasında yalnızca iki kez gerçekleşmiştir. Bu durum, Richard Nixon’ın 1971’de doların altınla bağını kesip altının serbest piyasada işlem görmesini sağladığı dönemle bağlantılıdır. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde altın genellikle değer kazanmakta ve bu nedenle yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.

Montana merkezli Stack Financial Management’ın kurucusu ve CEO’su Jim Stack, son 54 yılda altının tüm zamanların en yüksek seviyesine yalnızca dört kez ulaştığını belirtiyor. Bu veriler, altının değerinin artışını destekleyen önemli bir gösterge olarak öne çıkmaktadır. Gelecek dönemde altın fiyatlarının seyrini etkileyebilecek birçok faktör bulunmakta ve yatırımcılar bu durumları dikkatle izlemektedir.