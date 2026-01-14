Dolar
43,1881 %0.07
Euro
50,3666 %0.14
Gram Altın
6.411,53 % 0,75
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi AB, Ukrayna'ya 90 Milyar Euro Kredi Sağlayacak

AB, Ukrayna'ya 90 Milyar Euro Kredi Sağlayacak

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
AB, Ukrayna'ya 90 Milyar Euro Kredi Sağlayacak
Okunma Süresi: 2 dk

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya yönelik önemli bir finansman paketini duyurdu. 2026 ve 2027 yılları için toplamda 90 milyar avro kredi sağlanacağı belirtildi. Bu bütçenin 60 milyar avrosu askeri yardımlara, 30 milyar avrosu ise bütçe desteğine ayrılacak. Bu adım, AB'nin Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmayı ve ülkenin istikrarını desteklemeyi amaçladığını gösteriyor.

AB Komisyonu Toplantısında Açıklama

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Komisyonu üyeleri haftalık toplantısının ardından basın mensuplarına bilgi verdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yıl dönümüne yaklaşırken, Rusya'nın barış arayışı göstermediğini ifade eden von der Leyen, Ukrayna'nın güçlü bir konumda olması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, AB üyesi ülkelerin Ukrayna'ya sürekli ve öngörülebilir bir finansman sunma konusunda anlaştığını belirtti.

Finansmanın Detayları

Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk kredinin 60 milyar avrosunun askeri yardımlara, 30 milyar avrosunun ise bütçe desteğine ayrılacağı açıklandı. Von der Leyen, bu destekle Ukrayna'nın savaş alanındaki konumunu güçlendireceklerini ve temel kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, askeri kaynağın, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi ülkelerden ekipman alımında kullanılacağını belirtti. Gerektiği takdirde dış kaynaklardan da temin edilebileceği bilgisi verildi.

Reform ve Demokrasi Koşulları

30 milyar avroluk bütçe desteğinin, Ukrayna'nın demokrasi, hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele gibi reformlara devam etmesi koşuluyla sağlanacağını kaydeden von der Leyen, bu şartların yerine getirilmesinin önemini vurguladı. Söz konusu teklif, AB üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Bu destek, Ukrayna'nın uzun vadeli istikrarı ve güvenliği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

#Ekonomi Haberleri
İBB Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: Gençlerin Sokak Gösterileri ve Çatışmalar
İBB Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: Gençlerin Sokak Gösterileri ve Çatışmalar
#Gündem / 14 Ocak 2026
Cevahir Bayraktar Kimdir? Ufuk Bayraktar'ın Babası Merak Ediliyor
Cevahir Bayraktar Kimdir? Ufuk Bayraktar'ın Babası Merak Ediliyor
#Gündem / 14 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Ek zam ve refah payı kalıcı hale getirilmeli
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Ek zam ve refah payı kalıcı hale getirilmeli
Ekonomi
Türkiye'nin ABD ve İran İlişkileri: Denge Politikası Üzerine Bir Değerlendirme
Türkiye'nin ABD ve İran İlişkileri: Denge Politikası Üzerine Bir Değerlendirme
Buse Terim, Yeni Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu
Buse Terim, Yeni Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu
11,5 Milyar Yıl Öncesine Ait Çubuklu Sarmal Galaksi Keşfedildi
11,5 Milyar Yıl Öncesine Ait Çubuklu Sarmal Galaksi Keşfedildi
Galatasaray - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Galatasaray - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Dijital Vicdan: Dijital Çağda İnsanlığın Yeni İmtihanı
Dijital Vicdan: Dijital Çağda İnsanlığın Yeni İmtihanı
Survivor Melisa Emirbayer’in Eşi Sami Hamidi: Kimdir, Ne İş Yapıyor?
Survivor Melisa Emirbayer’in Eşi Sami Hamidi: Kimdir, Ne İş Yapıyor?
Necip Memili Kimdir? Eşref Rüya Dizisinden Ayrıldı Mı? Sosyal Medyadaki Hareketi Gündem Oldu
Necip Memili Kimdir? Eşref Rüya Dizisinden Ayrıldı Mı? Sosyal Medyadaki Hareketi Gündem Oldu
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft