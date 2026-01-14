AB, Ukrayna'ya 90 Milyar Euro Kredi Sağlayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya yönelik önemli bir finansman paketini duyurdu. 2026 ve 2027 yılları için toplamda 90 milyar avro kredi sağlanacağı belirtildi. Bu bütçenin 60 milyar avrosu askeri yardımlara, 30 milyar avrosu ise bütçe desteğine ayrılacak. Bu adım, AB'nin Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmayı ve ülkenin istikrarını desteklemeyi amaçladığını gösteriyor.

AB Komisyonu Toplantısında Açıklama

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Komisyonu üyeleri haftalık toplantısının ardından basın mensuplarına bilgi verdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yıl dönümüne yaklaşırken, Rusya'nın barış arayışı göstermediğini ifade eden von der Leyen, Ukrayna'nın güçlü bir konumda olması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, AB üyesi ülkelerin Ukrayna'ya sürekli ve öngörülebilir bir finansman sunma konusunda anlaştığını belirtti.

Finansmanın Detayları

Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk kredinin 60 milyar avrosunun askeri yardımlara, 30 milyar avrosunun ise bütçe desteğine ayrılacağı açıklandı. Von der Leyen, bu destekle Ukrayna'nın savaş alanındaki konumunu güçlendireceklerini ve temel kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, askeri kaynağın, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi ülkelerden ekipman alımında kullanılacağını belirtti. Gerektiği takdirde dış kaynaklardan da temin edilebileceği bilgisi verildi.

Reform ve Demokrasi Koşulları

30 milyar avroluk bütçe desteğinin, Ukrayna'nın demokrasi, hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele gibi reformlara devam etmesi koşuluyla sağlanacağını kaydeden von der Leyen, bu şartların yerine getirilmesinin önemini vurguladı. Söz konusu teklif, AB üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Bu destek, Ukrayna'nın uzun vadeli istikrarı ve güvenliği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.