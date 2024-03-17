Bu hafta ekonomi sahnesinde yoğun bir veri trafiği gözlemlenecek. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler gelecek hafta Fed'in faiz kararına çevrildi. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklanıldı.

Dünya genelinde uzun bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılıp yaklaşılmadığına dair soru işaretleri artıyor. Ayrıca, gelecek dönemde atılacak para politikalarına ilişkin belirsizlikler de devam ediyor.

Analistlere göre, ABD'de açıklanan hem tüketici hem de üretici enflasyonun tahminleri aşmasıyla, Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlama olasılığının zayıfladığı ifade ediliyor. Para piyasalarında, Fed'in 19-20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında faizlerin sabit tutulacağına dair kesin bir bakış açısı hakimken, faiz indirimine başlama olasılığı ise mayıs ayında %7 ve haziran ayında %59 olarak fiyatlanıyor.

Gelecek hafta bankanın faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların önemi vurgulanıyor. Ayrıca, bankanın ekonomik projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerini içeren "dot plot" grafiğinin de yatırımcıların dikkatini çekeceği ifade ediliyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2021'de enflasyonun "geçici" olduğunu ifade ettiği için pişmanlık duyduğunu belirterek, enflasyona en büyük katkıyı sunan kalem olan kira maliyetlerinin bu yıl düşmesini beklediğini ve bu değişikliklerin Tüketici Fiyat Endeksi'ne yansımasının biraz zaman alabileceğini ifade etti.

Avrupa'da ise gözler enflasyon verilerine çevrildi. Geçen hafta Avrupa pay piyasaları genel olarak yükselirken, İngiltere Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı takip edilecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin açıklamaları hafta boyunca yakından takip edilirken, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin haziranda faiz indirimine ilişkin karar almak için gerekli bilgiye sahip olacağını ifade etti.

Asya'da ise pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Japonya'da gelecek hafta açıklanacak olan enflasyon verileri ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı düşüşle tamamlarken, TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Geçen hafta açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE artış beklentilerinde düşüş gözlemlendi. Analistler, TCMB'nin mevcut sıkı para politikasını enflasyonda belirgin bir yavaşlama görünene kadar sürdürebileceğini ifade ediyor.