Haberin Gündemi Eğitim Yerleşemeyen On Binlerce Adaya Müjde! DGS Ek Tercihler İçin Geri Sayım Başladı

Yerleşemeyen On Binlerce Adaya Müjde! DGS Ek Tercihler İçin Geri Sayım Başladı

2025-DGS’de 19 binden fazla kontenjan boş kaldı. ÖSYM’nin ek tercih kılavuzunu yayımlamasıyla, yerleşemeyen adaylar için ikinci şans süreci başlayacak.

Yayınlanma
14
Yerleşemeyen On Binlerce Adaya Müjde! DGS Ek Tercihler İçin Geri Sayım Başladı
Okunma Süresi: 1 dk

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir programa giremeyen adaylar için ek tercih süreci umut oldu. ÖSYM’nin yayımladığı verilere göre, bu yıl toplam 103 bin 76 aday tercih yaptı, ancak yalnızca 56 bin 634 aday lisans programına yerleşebildi.

Bu sonuçlarla birlikte üniversitelerde 19 binden fazla kontenjan boş kaldı. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşecek kontenjanlar, ÖSYM tarafından hazırlanacak ek tercih kılavuzunda ilan edilecek.

Ek tercih hakkı kimlere tanınıyor?

2025-DGS’ye girip hiçbir programa yerleşemeyen adaylar tercih yapabilecek.

Ek yerleştirmede taban puan şartı aranmayacak.

Adaylar en fazla 30 tercih hakkına sahip olacak.

Henüz resmi tarih açıklanmamış olsa da, gözler ÖSYM’den gelecek duyuruya çevrildi. On binlerce adayın heyecanla beklediği ek tercih süreci, sosyal medyada da gündemin üst sıralarına çıktı.

#Ösym
#Üniversite
#Dgs
#Dgs2025
#Ektercih
#Boşkontenjan
#Lisansşansı
#Dgsyerleştirme
#Öğrencihaberleri
