ÖSYM'den Kritik Açıklama! 2025 YDS/2 Tarihleri Belli Oldu

Yabancı dil bilgisiyle kariyerine yön vermek isteyen binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'deydi. Beklenen açıklama nihayet geldi! 2025 YDS/2 sınav takvimi resmen duyuruldu. Üniversite mezunlarından akademik kariyer hedefleyenlere kadar geniş bir kitleyi ilgilendiren sınavın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, YDS/2 2025 yılı sınavı 16 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen adayların dikkatine: başvurular 30 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvuruların ardından sonuçlar için ise uzun bir bekleyiş olmayacak. Sınav sonuçları 5 Aralık 2025 Cuma günü açıklanacak.

Özellikle yüksek lisans ve doktora başvurularında geçerliliği olan YDS puanı, birçok kamu ve özel sektör pozisyonu için de kritik öneme sahip. Bu nedenle sınav, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, adaylar şimdiden hazırlıklarını hızlandırdı.