Dolar
41,4661 %0,24
Euro
48,6812 %0,44
Gram Altın
4.980,59 % -0,58
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Eğitim ÖSYM'den Kritik Açıklama! 2025 YDS/2 Tarihleri Belli Oldu

ÖSYM'den Kritik Açıklama! 2025 YDS/2 Tarihleri Belli Oldu

Binlerce adayın merakla beklediği YDS/2 takvimi açıklandı. Sınav tarihi, başvuru süreci ve sonuç açıklanma günü netleşti.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
ÖSYM'den Kritik Açıklama! 2025 YDS/2 Tarihleri Belli Oldu
Okunma Süresi: 1 dk

Yabancı dil bilgisiyle kariyerine yön vermek isteyen binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'deydi. Beklenen açıklama nihayet geldi! 2025 YDS/2 sınav takvimi resmen duyuruldu. Üniversite mezunlarından akademik kariyer hedefleyenlere kadar geniş bir kitleyi ilgilendiren sınavın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, YDS/2 2025 yılı sınavı 16 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen adayların dikkatine: başvurular 30 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvuruların ardından sonuçlar için ise uzun bir bekleyiş olmayacak. Sınav sonuçları 5 Aralık 2025 Cuma günü açıklanacak.

Özellikle yüksek lisans ve doktora başvurularında geçerliliği olan YDS puanı, birçok kamu ve özel sektör pozisyonu için de kritik öneme sahip. Bu nedenle sınav, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, adaylar şimdiden hazırlıklarını hızlandırdı.

#Ösym
#Yds2025
#Yds2
#Sınavtakvimi
#Başvurutarihi
#Akademikkariyer
#Yabancidil
Zelenskiy: Uluslararası Kurumlar Etkisiz Kaldı
Zelenskiy: Uluslararası Kurumlar Etkisiz Kaldı
#Politika / 24 Eylül 2025
Devrim Özkan, Lucas Torreira ile Ayrıldıktan Sonra Trevor Clevenot ile Görüntülendi
Devrim Özkan, Lucas Torreira ile Ayrıldıktan Sonra Trevor Clevenot ile Görüntülendi
#Magazin / 24 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Eğitim
ALES 3 Başvuruları İçin Geri Sayım Başladı! İşte 2025 Takvimi
ALES 3 Başvuruları İçin Geri Sayım Başladı! İşte 2025 Takvimi
Eğitim
Yerleşemeyen On Binlerce Adaya Müjde! DGS Ek Tercihler İçin Geri Sayım Başladı
Yerleşemeyen On Binlerce Adaya Müjde! DGS Ek Tercihler İçin Geri Sayım Başladı
Multinet Up, KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Destek Oluyor
Multinet Up, KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Destek Oluyor
Depsaj Enerji, Giresunspor'u Zorlu Bir Mücadelede 21-20 Yenerek Galip Geldi
Depsaj Enerji, Giresunspor'u Zorlu Bir Mücadelede 21-20 Yenerek Galip Geldi
İSO Başkan Yardımcısı Özhamaratlı: “Sanayiciler Olarak En Büyük İhtiyacımız, Önümüzü Görebilmek”
İSO Başkan Yardımcısı Özhamaratlı: “Sanayiciler Olarak En Büyük İhtiyacımız, Önümüzü Görebilmek”
Mansur Yavaş'tan Soruşturma Açıklaması: "Konserle İlgili Benim Savunacak Hiçbir Şeyim Yok"
Mansur Yavaş'tan Soruşturma Açıklaması: "Konserle İlgili Benim Savunacak Hiçbir Şeyim Yok"
Trevor Clevenot Kimdir? Devrim Özkan ile Görüntülendi!
Trevor Clevenot Kimdir? Devrim Özkan ile Görüntülendi!
YSK Başkanı Yener: Başlamış Olan Kongre Durdurulamaz
YSK Başkanı Yener: Başlamış Olan Kongre Durdurulamaz
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft