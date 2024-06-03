Dünya, pek çok farklı coğrafi yapıya ve boyuta sahip ülkelerle doludur. Bazı ülkeler oldukça büyükken, bazıları ise oldukça küçüktür. İşte dünyanın en küçük 10 ülkesi:

1. Vatikan Şehri

Vatikan Şehri, dünyanın en küçük egemen devletidir. Roma, İtalya'nın merkezinde yer alan bu küçük şehir devleti, yalnızca 44 hektarlık bir alana sahiptir. Papalık Devleti'nin merkezi olan Vatikan, Hristiyanlık dünyası için önemli bir dini ve kültürel merkezdir.

2. Monaco

Monaco, Akdeniz kıyısında yer alan ve Fransa'nın sınırları içinde bulunan bir mikro devlettir. Yalnızca 2.02 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Monaco, lüks yaşam tarzı, kumarhaneleri ve F1 Grand Prix yarışlarıyla ünlüdür. Aynı zamanda dünyanın en yoğun nüfuslu ülkesidir.

3. Nauru

Pasifik Okyanusu'ndaki Mikronezya'nın bir adası olan Nauru, dünyanın en küçük üçüncü egemen devletidir. Sadece 21 kilometrekarelik bir alana sahip olan Nauru, fosfat madenleriyle tanınır ve ekonomisi bu kaynaklara dayanır.

4. Tuvalu

Tuvalu, Büyük Okyanus'ta bulunan ve Polinezya'nın bir parçası olan bir ada ülkesidir. Toplamda 26 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Tuvalu, dünyanın en düşük ülkesi olarak bilinir ve deniz seviyesinin yükselmesiyle ciddi bir tehdit altındadır.

5. San Marino

İtalya'nın kuzeyinde yer alan San Marino, dünyanın en eski cumhuriyetlerinden biridir. 61 kilometrekarelik bir alana sahip olan San Marino, Orta Çağ'dan kalma tarihi yapıları ve dağlık manzarasıyla ünlüdür.

6. Lihtenştayn

Lihtenştayn, Avrupa'nın küçük bir mikro devletidir. 160 kilometrekarelik bir alana sahip olan Lihtenştayn, Alp Dağları'nın eteklerinde yer alır ve vergi cenneti olarak bilinir.

7. Marshall Adaları

Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları, 181 kilometrekarelik bir alana sahip olan bir ada ülkesidir. Marshall Adaları, ABD'nin serbest ilişkili bir devletidir ve birçok tropikal adayı içerir.

8. Saint Kitts ve Nevis

Saint Kitts ve Nevis, Karayipler'de yer alan bir adalar devletidir. 261 kilometrekarelik bir alana sahip olan bu ülke, turizm ve finans sektörlerine dayalı ekonomisiyle bilinir.

9. Maldivler

Hint Okyanusu'nda bulunan Maldivler, 298 kilometrekarelik bir alana sahip olan bir ada ülkesidir. Maldivler, beyaz kumsalları, turkuaz suları ve şnorkelle dalış imkanlarıyla turistler için popüler bir destinasyondur.

10. Malta

Malta, Akdeniz'in ortasında yer alan bir ada ülkesidir. 316 kilometrekarelik bir alana sahip olan Malta, tarihi yapıları, güneşli iklimi ve turkuaz deniziyle bilinir.

Bu küçük ülkeler, coğrafi olarak sınırlı olmalarına rağmen, tarihleri, kültürleri ve ekonomileriyle dünya çapında etkiye sahiptir.