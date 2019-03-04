Dijital teknolojilere destekleme geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlayacaklarını açıkladı. Bakan Varank, "Sizlerle çok yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. KOSGEB yeni bir çağrıya çıktı bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknololojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın işletme başına 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde. Başlattığımız programlarla sanayimizin rekabet gücünü arttırıyor ve teknolojik değişimin getirdiği risklere karşı temellerimizi inşallah sağlamlaştırıyoruz." dedi.