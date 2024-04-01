Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına dair önemli bir açıklama yaptı, milli iradenin sandıkta tecelli ettiğini belirtti ve demokratik karara saygılarının tam olduğunu vurguladı.

Bahçeli, "Aziz milletimizin takdiri ve tercihi bizim için önemlidir. Sandıktan çıkan demokratik iradeye olan saygımız tamdır." dedi.

Seçim sonuçlarını detaylı bir şekilde değerlendireceklerini belirten Bahçeli, "MHP, seçim sonuçlarını çok boyutlu bir şekilde ele alacak ve analiz edecektir." ifadelerini kullandı.

Ekonomik şikayetlerin seçim sonuçlarına etkisine de dikkat çeken Bahçeli, "Ekonomik sıkıntıların toplumda siyasi alana yansımasıyla birlikte tepkisel sonuçlar gözlemlendi. Ayrıca seçime katılım oranının da düştüğü görüldü." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin görevinin devam ettiğini vurgulayan Bahçeli, atılım ve reform hamlelerinin süreceğini belirtti.

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve kendisine olan desteğimiz tamdır." diyen Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın TBMM'deki gücü herkes tarafından bilinmektedir. Bu ittifak, ülkemizin istikbalini şekillendirme konusunda önemli bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, yerel seçim sonuçlarının sosyal ve ekonomik mesajlar içerdiğini belirtti ve ekledi: "Egemenlik milletindir ve siyasi istikrarı sağlamak hepimizin sorumluluğudur."

Son olarak, Bahçeli, 31 Mart seçimlerinde MHP'nin etkili bir başarı elde ettiğini ve mücadelenin sürdürüleceğini, Cumhur İttifakı'nın ise kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurguladı.