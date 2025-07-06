Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye’nin dört bir yanındaki Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde düzenlenen Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği, bu yıl rekor katılımla gerçekleşti. 18 bin 500'den fazla ortaokul ve lise öğrencisi, eş zamanlı olarak projelerini jüri karşısında sergiledi.

Proje şenliğinin bu yılki ana teması, "Acil Durum Uyarı ve Müdahale Sistemleri" oldu. Deprem, yangın, gaz kaçağı, sel ve sağlık gibi kritik durumlara çözüm üreten projeler, teknik doğruluğun yanı sıra yenilikçilik, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik açısından da değerlendiriliyor.

Projelerde IoT ve sensör teknolojileri öne çıktı

Şenlikte öğrenciler, sıcaklık, nem, gaz, ışık ve hareket gibi sensörlerle donatılmış prototiplerini sundu. Mikrodenetleyicilerle desteklenen sistemler, gerçek zamanlı veri takibi ve uyarı mekanizmalarıyla donatıldı. Projeler takım halinde geliştirildi ve her takım kendi ilindeki atölyede jüriye sunum yaptı.

"Mini Termo" ve "Felaket Savar" dikkat çekti

İstanbul’daki Kurtköy Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, dikkat çeken projelerden biri "Mini Termo" adlı bebek ateş ölçer sistemi oldu. Kod Yıldızları takımı tarafından geliştirilen cihaz, bebeklerdeki ani ateş yükselmelerini tespit ederek sesli ve ışıklı uyarı veriyor. 37 derecenin üzerindeki değerlerde devreye giren sistem, özellikle gece uykusunda takip kolaylığı sunuyor.

Bir diğer proje olan "Felaket Savar", evlerde gaz kaçağına karşı erken uyarı sistemi sunuyor. Ram takımı tarafından geliştirilen sensör destekli sistem, gaz algılandığında alarm veriyor ve kullanıcının cep telefonuna bildirim gönderiyor. Böylece yangın ve patlama riskleri minimize ediliyor.

Yangın dronu ve deprem uyarı sistemi de geliştirildi

Prof. Çözüm takımı, orman yangınlarına erken müdahale edebilecek "yangın tespit dronu" ile öne çıktı. Termal kameralarla donatılan dron, yangını algıladığında alev söndürme topunu devreye sokuyor ve yetkililere bilgi iletiyor.

Üretken Yazılımcılar takımı ise "Depremokur" adlı projeleriyle acil durumda yazılı ve ışıklı yönlendirme yapabilen bir sistem geliştirdi. Proje, deprem anında ses yerine görsel uyarılarla yönlendirme yaparak panik riskini azaltmayı hedefliyor.

Gençler teknoloji üretme becerilerini sergiliyor

Deneyap Türkiye Koordinatörü Banu Aras, projenin gençlerin sadece teknolojiyi kullanmasını değil, aynı zamanda üretmesini de amaçladığını belirterek, “Takım ruhu içinde yenilikçi fikirler geliştiren bu gençler sayesinde geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.

Dün başlayan ve bugün tamamlanan proje şenliği, dereceye giren takımların açıklanmasıyla sona erecek.