Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam seviyesine ulaşmış durumda

"Cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum." diyen Erdoğan, dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığının, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaştığını belirtti.

"Saldırının, uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğunu, dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir." dedi.

Avrupa Birliği'nden de tepkiler geldi

Avrupa Birliği'nden gelen açıklamada ise Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini:"Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani: "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarından gelen görüntüler karşısında insanın nutku tutuluyor. Irkçı nefret ve çılgınlık, camide ibadet eden masumları hedef aldı." dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi: "Christchurch'teki hain saldırı hiçbir zaman Yeni Zelanda'nın hoşgörülü ve ılımlı tutumuna zarar veremeyecektir."