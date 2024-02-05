Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreninde Birlik ve İşbirliğini Vurguladı

Gaziantep'te düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin birlik ve dayanışma ruhunu vurgulayarak, "En son hak sahibi vatandaşımız da evine yerleşinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok. El ele, gönül gönüle vererek bu sınamanın da üstesinden geleceğiz. Görüyoruz ki Türkiye, asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketinin yaralarını süratle sarıyor" ifadelerini kullandı.

Canlı bağlantı ile katıldığı törende olumsuz hava koşulları nedeniyle İslahiye'deki töreni gerçekleştiremediklerini belirten Erdoğan, ilk fırsatta bu aksaklığı telafi edeceklerini belirtti. Şehir Hastanesi'ne hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası çalışmalara hız verdiklerini ve geçen yıl temelini attıkları afet konutlarını hak sahiplerine teslim etmenin sevincini yaşadıklarını aktardı.

Erdoğan, seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmemesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, depremzedelerin acılarını paylaştıklarını ve bir yıl geçse de bu acıları ilk günkü tazeliğiyle hissettiklerini belirtti. Gaziantep ve ilçelerinde yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle andıklarını ifade eden Erdoğan, deprem bölgesinin imarı ve ihyası için kesintisiz bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Depremde yıkılan bina sayısını hatırlatarak sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkık ve acil yıkılacak 6 bin 114 bina enkazının tamamını kaldırdık. Ağır hasarlı 14 bin 319 binadan 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemi de bitti. Kira yardımı ve diğer destek ödemeleriyle Gaziantep'e toplam 4,8 milyar liralık kaynak aktardık." dedi. Gaziantep'te kurulan ve dağıtılan çadır sayısının 54 bin 554 olduğunu belirten Erdoğan, şehirde 20 farklı noktada 8 bin 660 konteynerde 26 bin kişinin kaldığını, kırsal alanda kurulan konteyner sayısının ise 10 bin 674 olduğunu ve bu alanlarda 32 bin 454 kişinin barındığını açıkladı.

Gaziantep'te bulunan konut, iş yeri ve ahır sayılarını paylaşan Erdoğan, bugünkü törenle birlikte 10 bin 698 konutun kurasını çektiklerini ifade etti. Yaklaşık 14 bin konutun inşasının hızla devam ettiğini belirten Erdoğan, söz konusu konutları hak sahiplerine peyderpey teslim edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü törenimizle 10 bin 90'ı il ve ilçe merkezlerinde, 608'i kırsalda olmak üzere 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz.

Yuvalarına kavuşan tüm vatandaşlara yeni evlerinin hayırlı, bereketli, huzurlu olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirdeki inşaat çalışmalarının yanı sıra kırsal alanlarda da yapılan konteyner ve konut projeleriyle ilgili bilgi verdi. "Gaziantep'te yaklaşık 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz" diyen Erdoğan, sürecin en son hak sahibi vatandaş evine yerleşene kadar durmayacaklarını vurguladı.

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin birlik ve dayanışma içinde, asrın birlikteliğini sergileyerek felaketin yaralarını süratle sardığını ifade etti. Geçen yıl yaşanan orman yangını ve sel felaketi gibi afetlerle mücadele eden bazı Batılı ülkelerin hala bu sorunlarla boğuştuğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin ise en zorlu anı aşarak bu felaketi geride bıraktığını söyledi. Erdoğan, milletin sabrı, metaneti, vakarı, gayreti ve yakın dayanışmasıyla sadece bir yılda çok ciddi mesafe kat ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin hemen ardından gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinden başlayarak barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına, enkazın kaldırılmasından yeni yerleşim yerlerinin planlanmasına kadar birçok kritik eşiği başarıyla aştıklarını belirtti. Ekonomiye maliyeti 104 milyar doları bulan bu felaket karşısında asla yılgınlığa kapılmadıklarını ifade eden Erdoğan, hem deprem bölgesinin yeniden imarı hem de diğer yatırımların aksamasına izin vermediklerini dile getirdi.

Erdoğan, konuşmasında ayrıca altyapı projeleri için yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sağladıklarını belirterek, "Altyapıdan üst yapıya, konuttan köy evine, iş yerlerinden, sosyal donatılara, her alanda büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak afet bölgesini en kısa sürede ayağa kaldıracağız" dedi.

Yerinde dönüşüm projelerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede genelinde başvuru sayısının 255 bini aştığını, Gaziantep'te ise bu sayının 1068 olduğunu söyledi. Konutlar ve köy evleri için sağlanan hibe miktarını ve uygun şartlarda verilen kredi tutarını açıklayan Erdoğan, projenin kapsamını ve desteklerin detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, hak sahiplerine deprem konutları teslim edildi. Törende bir yıl içinde gerçekleştirilen çalışmaları gösteren bir video sunumu da izlendi. Erdoğan, vatandaşları bir kez daha tebrik ederek önümüzdeki seçimlerin tüm ilçeleriyle Gaziantep için hayırlı olmasını diledi.