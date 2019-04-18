Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı

Çorum'da yaşayan ve bir ay önce göreve başlayan Aynur Tükenmez, belediyeye bağlı Otobüs A.Ş.'de çalışıyor. Buhara-Mimar Sinan Mahallesi hattında çalışan Tükenmez'i direksiyon başında görenler hep şaşkınlık hem de mutluluk yaşıyor.

Daha önce farklı bir firmada uzun yol şoförlüğü yapan Aynur Tükenmez, "5 Yıldır direksiyon başındayım. Bugüne kadar olumsuz hiçbir tepki almadım. Aldığım tepkilerin hepsi, olumlu tepkilerdi. 1 aydır Çorum'da çalışıyorum. Beni direksiyonda gören bazı yolcular ister istemez şaşırıyorlar. Hatta, geçen gün ilginç bir de olay yaşadım. Yanımdan aracıyla geçen bir sürücü bana bakarken otobüsümün dikiz aynasına zarar verdi. Zaman zaman böyle durumlar oluyor" dedi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de "Çorum ulaşımında güzel şeyler oluyor. Bir kadın şoförümüzün olması bizi ve yolcularımızı mutlu ediyor. İnşallah kadın şoför sayımızda artış olacak" diye konuştu.