Çocuğunuzun işitme kaybı olabilir

Uzmanlar orta kulakta sıvı birikmesi sonucu işitme kaybının gelişebileceğini hatırlatırken, ağrı ve acı olmasının da şart olmadığını belirtiyor.

Eğer çocuğunuzun duymadığından şüpheleniyorsanız vakit kaybetmeden bir an önce doktora başvurmanız gerektiğini kaydeden uzmanlar, bazı ebeveynlerin çocuklarının ilgi çekmek, onları kızdırmak için duymuyormuş gibi davrandıklarını veya okulda öğretmen çocuğun derse ilgisinin düşük olduğunu, sorulara cevap vermediğini söyleyebileceğini paylaşıyor.

Bazen gerçekten de dikkat bozukluğu veya ilgi isteğinin böyle durumlara sebebiyet verebileceğini açıklayan uzmanlar, ancak duymama veya ilgilenmeme gibi durumlarda çocuğun kulaklarında bir problemin olup olmadığına bakılmasını öneriyor.

Kulak ile burun arasında fizyolojik bir yakınlık olduğunu kaydeden uzmanlar, kapalı bir kutu olan kulağın basıncının düzenlenmesini burun ile arasındaki bağlantıyı yapan östaki tüpü dediğimiz yapı sağladığını hatırlatıyor.

Bu sistem kabaca ‘düdüklü tencere'ye benzetilebilir; düdüklü tencerenin içindeki basıncı boşaltacak supap ise burnun arka kısmında bulunan östaki tüpüdür. Bu bölge, burnun tıkandığı hastalıklarda veya tam östaki tüpüne komşu olan geniz eti, adenoid denilen yapının büyümesi sonucu tıkanabilir.

Bu olayın sonucunda orta kulak içerideki basıncı dengeleyemeyecektir. Bu da orta kulakta mukoza değişikleri sonucu sıvı oluşumuna, kulağın içinin dolmasına ve kemikçiklerin hareketlerinin azalarak işitme azlığına sebep olacaktır.

Bir erişkinde bu çok büyük bir problem olmayabilir, belli bir süre sonra geçecektir. Ancak çevresiyle etkileşimi yeni öğrendiği dönemde, yüzde 100 duyması gereken bir çocuk için bu durum öğrenme, konuşma, iletişim problemlerine kadar gidebilir.