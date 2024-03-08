Formula 1 dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, acil bir sağlık durumu nedeniyle Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yer alamayacak. Sainz, apandisit ameliyatı geçirmek zorunda kaldı ve bu durum, yarışta aracına binemeyeceği anlamına geliyor.

Ferrari takımının resmi açıklamasına göre, Sainz'ın yerine 18 yaşındaki rezerv sürücüleri Oliver Bearman görev alacak. Bu beklenmedik değişiklik, takım için son dakika bir planlama gerektiriyor ancak Bearman, takımın güvenle sürdürebilmesi için yeteneklerini sergilemek üzere hazır olduğunu belirtti.

Bahreyn'deki sezonun ilk yarışında Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'ın zafere ulaşmasıyla başlayan sezon, Suudi Arabistan'da devam edecek. Ancak Sainz'ın beklenmedik sağlık sorunu, Ferrari'nin planlarını değiştirmek zorunda kalmasına neden oldu. Takım, yarış öncesi Bearman'ın adaptasyon sürecini hızlandırmak için ekstra çaba sarf ediyor.

Suudi Arabistan Grand Prix'si, yarın akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Bu yarış, sezondaki heyecan dolu mücadelelerin devamını taşıyacak ancak Sainz'ın yokluğu, Ferrari hayranlarını üzecek.