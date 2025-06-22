Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyleri arasında bulunan tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uçaklar, helikopterler ve çok sayıda kara ekibiyle söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Tarlalar dozerle sürülüyor

Yangının ilerlemesini durdurmak için çevredeki tarım alanları iş makineleriyle sürülerek doğal bir bariyer oluşturulmaya çalışılıyor. Alevlerin orman içinde ilerlemesini önlemek için havadan su atışları aralıksız sürdürülüyor.

Kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

Yangının şu ana kadar yerleşim alanlarına ulaşmadığı, ancak rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmasının zorlaştığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşlara yangın bölgesine yaklaşmamaları uyarısında bulundu.