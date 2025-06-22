Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’daki nükleer tesislerin hedef alınması ve bölgedeki artan gerilim nedeniyle “derin endişe” duyduklarını açıkladı. BAE yönetimi, Orta Doğu'da daha fazla istikrarsızlık yaşanmaması için taraflara itidal çağrısında bulundu.

Açıklamada, “İran’daki nükleer tesislerin hedef alınması ve bölgede gerilimin tehlikeli şekilde yükselmesi karşısında son derece kaygılıyız. Tansiyon derhal düşürülmeli” denildi.

Nükleer tesisler bölgesel güvenlik riski

BAE, nükleer tesislerin hedef alınmasının yalnızca İran’ı değil, tüm bölgeyi tehdit eden bir gelişme olduğunu vurguladı. Tahran’a ve diğer ilgili aktörlere çağrıda bulunan BAE, diplomatik diyalog kanallarının yeniden açılması gerektiğini savundu.

Diplomasi çağrıları artıyor

BAE’nin açıklaması, ABD’nin İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından geldi. Aynı doğrultuda daha önce Türkiye, Katar ve Ürdün gibi bölge ülkeleri de tansiyonun düşürülmesi için çağrıda bulunmuştu.