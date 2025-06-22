Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılarla ilgili açıklamasında, Washington’un artık savaşa doğrudan dahil olduğunu söyledi. Eide, Norveç’in gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediğini belirtti.

Açıklamasında, “ABD’nin bu hamlesi, yalnızca İran’la ilgili değil; bölgesel güvenlik açısından da ciddi riskler içeriyor,” diyen Eide, taraflara itidal çağrısında bulundu.

“Gerilim tehlikeli boyuta ulaşıyor”

Norveçli Bakan, ABD'nin askeri müdahalesinin Orta Doğu’da kırılgan dengeleri daha da bozabileceğine dikkat çekerek, “Bölgede artan askeri eylemler yalnızca yeni bir çatışma sarmalını tetikler. Şu anda ihtiyaç duyulan şey askeri güç değil, diplomatik çözüm yollarıdır.” ifadelerini kullandı.

Diplomasi çağrısı güçleniyor

Eide’nin açıklamaları, Avrupa genelinde artan diplomasi çağrılarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Avrupa Birliği ve birçok üye ülke de ABD’nin saldırılarına temkinli yaklaşmış, tarafların müzakere masasına dönmesini istemişti.