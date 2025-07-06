Bursa’da 75 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayarak kendisini oğlu gibi tanıtan şüpheli, 672 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olay, F.B. adlı vatandaşın, kendisini oğlu gibi tanıtan ve paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen bir kişiden gelen telefonla başladı. Şüpheli, "kuyumcu arkadaşı" olduğunu öne sürdüğü kişiyi göndererek parayı teslim alacağını söyledi. F.B. de evine gelen kişiye 672 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası verdi.

Polis zanlının kimliğini tespit etti

Olay sonrası dolandırıldığını fark eden F.B., durumu polise bildirerek şikâyette bulundu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin 35 yaşındaki U.E. olduğu belirlendi. Ekipler, U.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlı cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer, benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı özellikle yaşlı vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.