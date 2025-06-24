Küresel piyasalar, Orta Doğu’da gerilimin yumuşamasıyla petrol fiyatlarında sert düşüşe sahne oldu. Brent petrolün varili, saat 09.33 itibarıyla yüzde 3,4’lük düşüşle 67,11 dolardan işlem görüyor.

Dün, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları sonrası 77,81 dolara kadar yükselen Brent petrol, gün sonunda yüzde 8,5 değer kaybederek 69,48 dolardan kapanmıştı. Bu düşüşte, İran’ın Katar’daki ABD üssüne misilleme yapmasına rağmen ciddi bir kayıp yaşanmaması etkili oldu.

Ateşkes beklentisi arz riskini azalttı

İran basınında yer alan ve İsrail’le ateşkesin başladığını duyuran haberler, küresel arz kesintisi endişelerini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın "tam ve eksiksiz ateşkes sağlandı" açıklaması, piyasalarda olumlu karşılanırken, İran tarafı ilk etapta bu açıklamayı yalanlamıştı. Ancak sabah saatlerinde İran medyası, ateşkesin yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Buna rağmen, İran’ın İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenlediği ve bazı can kayıplarının yaşandığı iddia edildi. Ancak İsrail ordusu, saldırıda herhangi bir can kaybı olmadığını duyurdu.

Hürmüz Boğazı tehdidi gerçekleşmedi

Petrol fiyatlarındaki düşüşü destekleyen bir diğer unsur ise İran’ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma yönünde bir adım atmaması oldu. Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol geçişinin yapıldığı bu stratejik geçidin güvenli kalacağı beklentisi, fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Teknik analizde önemli seviyeler

Teknik olarak Brent petrolde 78 dolar seviyesi direnç, 59 dolar seviyesi ise destek olarak izleniyor. Ateşkesin kalıcılığı, jeopolitik risklerin yönünü ve fiyatların seyrini belirleyecek ana unsur olmaya devam edecek.