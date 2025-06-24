Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 3,04’lük yükselişle 9.419,14 puandan başladı. Açılışta güçlü alımlar dikkat çekerken, endeks önceki kapanışa göre 277,83 puan değer kazandı.

Geçen hafta satıcılı kapanış yapan endeks, yeni haftaya pozitif küresel hava ve sektör bazlı toparlanmayla başladı. Özellikle bankacılık endeksindeki yüzde 4,71’lik yükseliş dikkat çekti.

Bankacılık ve ulaştırma önde, kimya geride

Sektör bazında bakıldığında, ulaştırma endeksi yüzde 6,17 artışla en çok yükselen sektör oldu. Holding endeksi de yüzde 3’ün üzerinde prim yaptı. Tek gerileyen sektör ise yüzde 1,44 düşen kimya, petrol ve plastik oldu.

Orta Doğu iyimserliği piyasalara yansıdı

Orta Doğu'da İran ile İsrail arasında artan ateşkes beklentileri küresel risk iştahını desteklerken, bu gelişme Borsa İstanbul’a da pozitif yansıdı. Küresel piyasalar yeşile dönerken, yatırımcılar bölgeden gelecek haber akışını dikkatle izliyor.

Bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, global piyasalar açısından önemli olacak. Yurt içi ve yurt dışındaki veri gündemi de yatırımcıların odağında.

BIST 100 için kritik seviyeler ne?

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç; 9.300 ve 9.200 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu vurguluyor. Endeksin 9.500 üzerinde kalıcı olması, kısa vadeli yükseliş eğilimini destekleyebilir.