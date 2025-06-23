Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek hem binanın üst katlarına hem de bitişikteki 4 katlı apartmana sıçradı.

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin arasında mahsur kalan biri yatağa bağımlı olmak üzere 3 kişi, itfaiye ekiplerince binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Mahsur kalanlar hastaneye kaldırıldı

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının kontrol edilmesi amacıyla ambulanslarla hastaneye sevk edildikleri bildirildi. Yangının etkili olduğu iki apartmanda ise ciddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın kontrol altına alınırken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı.