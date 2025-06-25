Borusan Holding, sürdürülebilirlik odaklı sosyal fayda programının üçüncü dönemini tamamladı. “Herkesin Faydasına” mesajıyla yola çıkan Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, topluma ve çevreye katkı sunan projelere destek vermeye devam ediyor.

428 başvuru, 3 desteklenen proje

Programın üçüncü döneminde, Türkiye'nin 58 farklı ilinden toplam 428 başvuru alındı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda, çevresel ve toplumsal etki odağında çalışan 3 girişim destek almaya hak kazandı.

Seçilen projeler:

Bongo Art Project : Müzelerin erişilebilirliğini kullanıcı deneyimleriyle ölçerek haritalayan ve rehberlik sağlayan dijital platform.

Türkiye’nin Nesli Tehlike Altındaki Sesleri : Kuş sesleri ile müzikal kayıtları birleştirerek biyoçeşitlilik kaybına dikkat çeken farkındalık projesi.

Roof Coliving: Mahalle pazarlarında gıda israfını azaltmaya ve esnafın koşullarını iyileştirmeye odaklanan döngüsel ekonomi modeli.

Program etki odaklı yaklaşımla geliştiriliyor

Program boyunca seçilen girişimlere yalnızca finansal destek sağlanmıyor; aynı zamanda eğitim, mentorluk, ihtiyaç analizi ve kapasite geliştirme gibi alanlarda kapsamlı destekler sunuluyor.

Borusan, 2022'den bu yana sürdürdüğü bu programla daha yaşanabilir bir dünya için sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor. Program, sürdürülebilirlik yaklaşımları ve toplumsal ihtiyaçlara göre düzenli olarak güncelleniyor.

“Dirençli bir gelecek için fayda üretmeye devam edeceğiz”

Perili Köşk’te düzenlenen kapanış etkinliğinde; holding yöneticileri, mentörler, eğitmenler, jüri üyeleri ve girişim temsilcileri bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, şu değerlendirmede bulundu:

“Üç dönemde destek verdiğimiz projeler, çevresel ve toplumsal faydayı kalıcı bir etkiye dönüştürdü. Etkisi ölçülebilir, kapsayıcı projelerle daha dirençli bir gelecek için ekosistemi güçlendirmeye devam edeceğiz.” Kaş su altı zenginlikleriyle dalış turizminde parlıyor İçeriği Görüntüle